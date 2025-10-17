BREAKING Blocul din Rahova în care a avut loc explozia riscă să se prăbușească, spune Raed Arafat: „Rugămintea este să nu riscați”

Blocul din cartierul Rahova în care a avut loc vineri dimineață explozia a fost evacuat în totalitate. Înăuntru mai rămân doar pompierii aflați în misiune de a căuta posibile victime. Secretarul de stat Raed Arafat a făcut un apel către locatari să nu intre în bloc după acte sau alte bagaje.

„Primul verdict este că blocul este cu risc de colaps. El este evacuat complet”, a transmis Raed Arafat într-o declarație de presă de la locul exploziei.

„Doar operațiunea de căutare continuă în bloc. Nu se poate intra pentru acte și alte bagaje. Rugămintea către populație este să nu riscați să intrați în bloc”, a completat coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență.

În bloc intervin acum pompierii dintr-o unitate specială de căutare-salvare care intervine la etajele inferioare de unde s-a produs explozia pentru a verifica dacă mai există victime.

Explozie într-un bloc din Rahova

Două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri din sectorul 5 al Capitalei s-au prăbușit, după o explozie puternică care s-a produs vineri dimineață.

Trei persoane au decedat în urma exploziei, potrivit unui bilanț preliminar prezentat de autorități. Cel puțin 13 persoane au fost rănite și sunt internate în șase spitale din Capitală.

