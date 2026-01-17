BREAKING Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume

Dacia Sandriders a câștigat Raliul Dakar 2026 prin echipajul format din Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin. Este a doua participare la raliul din Dakar pentru producătorul din România, o participare încheiată cu o victorie. De astfel, pe parcursul competiției, mașinile Dacia, conduse de Nasser al-Attiyah, Sebastien Loeb, Cristina Gutierrez și Lucas Moraes, au fost bine plasate, scrie GOLAZO.ro, site-ul de sport al HotNews.

Echipajul cu numărul 299 compus din șoferul qatarez Nasser Al Attiyah și copilotul său belgian Fabian Lurquin de la Dacia Sandriders au terminat pe primul loc după cele 13 etape ale raliului, cu un timp total de 48 de ore, 56 de minute și 53 de secunde.

Echipajul Dacia Sandriders cu numărul 299 format din Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin, în timpul raliului Dakar Foto: Profimedia Șoferul qatarez Nasser al-Attiyah și copilotul său belgian Fabian Lurquin au câștigat Raliul Dakar Foto: Profimedia Mașină Dacia la raliul Dakar. Foto: Golazo.ro Mașină Dacia de la Raliul Dakar. Foto: DPPI / PsnewZ / Bestimage / Profimedia

Înainte de victoria de anul acesta cu Dacia, Al-Attiyah mai obținuse cinci victorii la Dakar:

în 2011 cu Volkswagen Motorsport (la volanul unui Volkswagen Touareg)

în 2015 cu Qatar Raid Team (la volanul unui MINI All4 Racing)

în 2019, 2022 și 2023 cu Toyota Gazoo Racing (la volanul unei Toyota Hilux)

Al doilea cel mai bun rezultat al echipei Dacia Sandriders aparține echipajului format din Sébastien Loeb – Edouard Boulanger, locul al patrulea.

În plus, celelalte două echipe – Lucas Moraes și Dennis Zenz / Cristina Gutierrez și Pablo Moreno – au încheiat pe locul 7, respectiv locul 11.

Echipa Dacia Sandriders a participat pentru a doua oară la Raliul Dakar, competiție organizată pentru prima oară în 1978, care este considerată cea mai dură din lume.

Anul trecut, cel mai bine plasat pilot la finalul raliului Dakar a fost tot qatarezul Nasser Al-Attiyah. A încheiat însă atunci pe locul al patrulea.

