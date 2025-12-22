BREAKING Daniel David a demisionat din fruntea Ministerului Educației. Demisia i-a fost cerută de Ilie Bolojan

Daniel David și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației, au declarat surse guvernamentale pentru HotNews. Această demisie a venit la solicitarea premierului, au explicat sursele.

HotNews l-a contactat pe Daniel David pentru un punct de vedere, dar acesta nu a răspuns.

UPDATE 21.30: Daniel David a confirmat demisia într-un mesaj publicat pe blogul personal. „Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră”, a transmis Daniel David.

Numele posibilului înlocuitor

Daniel David a fost numit ministru la propunerea PNL, fără a fi însă membru de partid. Acum, locul rămas liber în guvern va fi ocupat în urma unei propuneri pe care o are de făcut tot PNL, Ministerul Educatiei fiind unul dintre ministerele din actualul guvern de coaliție care revine liberalilor.

Propunerea pentru funcția de ministru urmează să fie înaintată marți. Potrivit surselor HotNews, Marilen Pirtea este în acest moment luat în calcul pentru a fi succesorul lui Daniel David. Pirtea este deputat PNL aflat la al treilea mandat. Din 2012, el este și rector al Universității de Vest din Timișoara.

Marilen Pirtea a fost acuzat de plagiat într-un articol scris de jurnalista Emilia Șercan, în PressOne, în 2016.

O altă variantă posibilă pentru funcția lăsată liberă de Daniel David este Luciana Antoci, care acum este consiliera premierului Ilie Bolojan la guvern pe probleme de educație.

HotNews i-a contact pe cei doi pentru a-i întreba despre o posibilă numire, dar nu a primit un răspuns.

Un an în fruntea Ministerului Educației

David era în fruntea Ministerul Educației din decembrie 2024 când a fost numit în guvernul Ciolacu 2. Ulterior el a fost păstrat și în executivul condus de Ilie Bolojan care a intrat în funcție în iunie 2025.

Înainte de preluarea funcției de ministru, Daniel David a fost rector la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Mandatul său de un an a fost marcat de mai multe controverse. În primul pachet de măsuri fiscal bugetare adoptate de guvernul Bolojan s-a tăiat bursele elevilor și studenților. Atunci, Daniel David a fost criticat după ce i-a sfătuit pe studenții supărați de tăierea burselor să-și ia job part-time. „Eu n-am lucrat în facultate, m-au susținut părinții”, recunoștea însă ministrul.

De asemenea, Un raport realizat de Institutul de Științe ale Educației, publicat de Edupedu.ro, care avertiza asupra riscurilor măsurilor din Legea Bolojan, a fost blocat de ministrul Daniel David. Ministerul a modificat documentul, a eliminat concluzii esențiale și a transmis presei doar o variantă trunchiată, dezvăluia Edupedu.

Ce zicea anterior Daniel David spre o demisie

De altfel, Daniel David a vorbit duminică public despre dorința de a pleca din funcția.

„Eu vă spun sincer, eu am venit cu un orizont de câteva luni. până în luna mai când trebuia aşezată instituţia prezidenţială şi stabilizată ţara. Din mai am venit cu ideea că rămân până când începe şcoala, pentru a ajuta trecerea ţării prin evaluările internaţionale, că arăta foarte rău ca un ministru al celui mai mare sistem bugetar să plece şi nu ştiam cum o să înceapă şcoala după măsurile fiscal-bugetare. După aceea, ideea era că rămân până când Comisia Europeană face evaluarea globală şi o să ne spună că lucrurile sunt ok, fondurile europene nu sunt blocate şi ţara este stabilă”, a răspuns ministrul Daniel David, după ce a fost întrebat duminică seară, la TVR Info.