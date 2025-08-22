Daniel David, după ce i-a sfătuit să-și ia job part-time pe studenții nemulțumiți de tăierea burselor: „Eu n-am lucrat în facultate, m-au susținut părinții”

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, vine cu explicații după declarația făcută la Timișoara, unde i-a spus unui student îngrijorat de tăierea burselor că, dacă s-ar afla în locul lui, s-ar gândi să își ia un job part-time. Invitat în podcastul lui Gojira, ministrul a recunoscut că el nu a lucrat în timpul facultății pentru că a fost susținut de părinți.

„Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aş gândi să îmi iau un job part-time. Știu, noi nu avem cultura asta, dar eu sunt mai familiarizat un pic cu mediul american, în care studenții au un job part-time, inclusiv nu doar peste vară, când nu au cursuri, uneori și pe parcursul anului”, le-a transmis studenților ministrul Educației, Daniel David, vorbind despre reducerea buselor, marți, la Forumul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Invitat ulterior în podcastul lui Gojira, Daniel David a insistat că recomandarea făcută la Timișoara nu a fost o „soluție de sistem”, ci o perspectivă personală.

„Am spus clar că măsura de sistem este revenirea la fondul de burse după această perioadă fiscal-bugetară. În plan individual, am menționat trei lucruri: să ceri sprijin facultății, să te implici în proiecte de cercetare și, ca a treia variantă, să cauți un job part-time. Eu am spus că așa aș proceda eu”, a explicat ministrul.

Moderatorul podcastului, Gojira, i-a replicat că „realitățile socio-economice din România nu se suprapun cu cele din Occident, unde studenții au mai multe oportunități de angajare”. „Corect, dar eu am spus că eu aș face-o”, a răspuns David.

Întrebat direct de moderator dacă a avut vreodată un job pe durata facultății, ministrul Educației a spus că a fost susținut financiar de către părinți: „N-am fost angajat în facultate. N-am avut nevoie de slujbă part-time fiindcă am fost susținut de părinți”.

Câți studenți vor rămâne fără burse

Organizațiile studențești au avertizat că peste 44.000 de tineri vor pierde bursele în urma noii legi, deși impactul asupra deficitului bugetar este estimat la doar 0,2%. ANOSR solicită Guvernului să asigure burse 12 luni pe an, să majoreze fondul și să reincludă studenții de la taxă în schema de sprijin.

Proteste au avut loc la Timișoara, unde studenții au cerut „un dialog deschis și fundamentat pe date reale”, subliniind că multe universități pun accent pe prezență, ceea ce face dificilă angajarea part-time în România.