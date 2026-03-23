BREAKING Donald Trump anunță că negociază de două zile pacea cu Iranul

Donald Trump a anunțat că Statele Unite negociază de două zile cu Iranul încetarea războiului, președintele american anunțând că a prelungit cu cinci zile ultimatumul dat iranienilor, în care îi amenința că le va lovi centralele de producere a energiei.

„Am plăcerea să vă informez că Statele Unite ale Americii și Iranul au purtat, în ultimele două zile, discuții foarte constructive și fructuoase cu privire la o soluționare completă și definitivă a conflictului dintre noi din Orientul Mijlociu”, a scris președintele american pe rețeaua sa, Truth Social, într-o postare doar cu majuscule.

„Având în vedere conținutul și tonul acestor discuții aprofundate, detaliate și constructive, care vor continua pe parcursul săptămânii, am dat instrucțiuni Departamentului de Război să amâne toate atacurile militare împotriva centralelor electrice și infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile, sub rezerva succesului întâlnirilor și discuțiilor în curs”, a adăugat Donald Trump.

Anunțul președintelui SUA vine după ce ultimatumul pe care îl dăduse sâmbătă seară în care cerea deschiderea strâmtorii Ormuz ar fi urmat să expire luni, la ora 23:44 GMT (marți, ora 01:44 în România).

La rândul său, Iranul avertizase că, dacă îi va fi atacată infrastructura energetică, va închide complet acest punct de trecere maritim crucial. De asemenea, a amenințat luni dimineață că va ataca infrastructuri-cheie din Orientul Mijlociu. „Loviți voi, lovim și noi”, a amenințat Iranul.

La aproximativ 20 de minute după anunțul făcut de Trump, prețul țițeiului Brent scăzuse cu aproximativ 9%, la 103 dolari/barilul.

Dolarul, care se apreciase înainte de postarea lui Trump, s-a depreciat apoi, iar acțiunile au început să crească pe burse.