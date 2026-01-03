Donald Trump, detalii despre capturarea președintelui  venezuelean Nicolas Maduro: „A fost o operațiune strălucită”

„Președintele Trump părea obosit”, remarcă jurnaliștii de la ziarul de referință al Statelor Unite, The New York Times, care l-au sunat pe liderul de la Casa Albă la scurt timp după ce acesta a anunțat capturarea președintelui Nicolas Maduro.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolas Maduro, care a fost, împreună cu soția sa, capturat și scos din țară. Această operațiune a fost efectuată în colaborare cu forțele speciale din SUA”, a transmis Trump, sâmbătă dimineță, pe Truth Social.

„O planificare foarte bună”

The New York Times l-a sunat pe președintele american la scurt timp după anunț, iar acesta a oferit câteva detalii despre capturarea președintelui Venezuelei. Potrivit jurnaliștilor, conversația care a durat 50 de secunde a început cu Trump care „a sărbătorit mai întâi succesul misiunii”.

„O planificare foarte bună și o mulțime de soldați și oameni minunați. A fost, de fapt, o operațiune strălucită”, a spus Donald Trump la telefon.

Întrebat de NYT dacă a solicitat autorizarea Congresului înainte ca armata SUA, împreună cu personalul de aplicare a legii, să se angajeze într-un „atac la scară largă” împotriva Venezuelei, Trump a răspuns: „Vom discuta despre asta. Vom ține o conferință de presă”.

De asemenea, jurnaliștii l-au întrebat pe liderul SUA ce planuri are pentru Venezuela și de ce a meritat această misiune riscantă.

„Veți afla totul la ora 11:00”, a spus Trump înainte de a închide. Și în anunțul său de pe Truth Social liderul american a anunțat că va susține o conferință de presă la ora 11:00 (ora 18:00 în România).

Deși președintele SUA nu a dat alte detalii despre capturarea lui Maduro, oficiali americani au declarat pentru CBS News că președintele venezuelean a fost capturat sâmbătă dimineața de membri ai Delta Force, cea mai importantă unitate militară specială a armatei americane. Este aceeași unitate care a fost responsabilă și de misiunea din 2019 în care a fost ucis fostul lider al Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi.

SUA au atacat Venezuela

Explozii puternice și avioane zburând la joasă altitudine au fost semnalate în capitala venezueleană Caracas, sâmbătă dimineață.

Imediat, Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că atacă Venezuela pentru „a prelua controlul asupra resurselor strategice ale Venezuelei, în special asupra petrolului şi mineralelor sale”. De asemenea, guvernul venezuelan a acuzat că SUA riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”.

Ulterior, Donald Trump a confirmat atacul.

SUA îl acuză de mult timp pe Nicolas Maduro că ar conduce o organizație internațională de trafic de droguri, lucru pe care Maduro îl neagă.

Acest lucru, împreună cu consolidarea militară masivă din regiune din ultimele luni, a fost interpretat în regiune ca o încurajare pentru cineva din interiorul țării să se întoarcă împotriva lui.