Sari direct la conținut
Actualitate

Donald Trump, detalii despre capturarea președintelui  venezuelean Nicolas Maduro: „A fost o operațiune strălucită”

HotNews.ro
Donald Trump, detalii despre capturarea președintelui  venezuelean Nicolas Maduro: „A fost o operațiune strălucită”
Donald Trump, 22 noiembrie 2025, Washington. Credit line: Joey Sussman / Zuma Press / Profimedia

„Președintele Trump părea obosit”, remarcă jurnaliștii de la ziarul de referință al Statelor Unite, The New York Times, care l-au sunat pe liderul de la Casa Albă la scurt timp după ce acesta a anunțat capturarea președintelui Nicolas Maduro.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolas Maduro, care a fost, împreună cu soția sa, capturat și scos din țară. Această operațiune a fost efectuată în colaborare cu forțele speciale din SUA”, a transmis Trump, sâmbătă dimineță, pe Truth Social.

Citește și
Trump anunță că SUA „l-au capturat” pe președintele Nicolas Maduro, după un atac la scară largă împotriva Venezuelei

„O planificare foarte bună”

The New York Times l-a sunat pe președintele american la scurt timp după anunț, iar acesta a oferit câteva detalii despre capturarea președintelui Venezuelei. Potrivit jurnaliștilor, conversația care a durat 50 de secunde a început cu Trump care „a sărbătorit mai întâi succesul misiunii”.

„O planificare foarte bună și o mulțime de soldați și oameni minunați. A fost, de fapt, o operațiune strălucită”, a spus Donald Trump la telefon.

Întrebat de NYT dacă a solicitat autorizarea Congresului înainte ca armata SUA, împreună cu personalul de aplicare a legii, să se angajeze într-un „atac la scară largă” împotriva Venezuelei, Trump a răspuns: „Vom discuta despre asta. Vom ține o conferință de presă”.

De asemenea, jurnaliștii l-au întrebat pe liderul SUA ce planuri are pentru Venezuela și de ce a meritat această misiune riscantă.

„Veți afla totul la ora 11:00”, a spus Trump înainte de a închide. Și în anunțul său de pe Truth Social liderul american a anunțat că va susține o conferință de presă la ora 11:00 (ora 18:00 în România).

Deși președintele SUA nu a dat alte detalii despre capturarea lui Maduro, oficiali americani au declarat pentru CBS News că președintele venezuelean a fost capturat sâmbătă dimineața de membri ai Delta Force, cea mai importantă unitate militară specială a armatei americane. Este aceeași unitate care a fost responsabilă și de misiunea din 2019 în care a fost ucis fostul lider al Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi.

SUA au atacat Venezuela

Explozii puternice și avioane zburând la joasă altitudine au fost semnalate în capitala venezueleană Caracas, sâmbătă dimineață.

Ce se știe până acum despre capturarea președintelui Venezuelei. Primele informații despre prinderea lui Nicolas Maduro

Imediat, Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că atacă Venezuela pentru „a prelua controlul asupra resurselor strategice ale Venezuelei, în special asupra petrolului şi mineralelor sale”. De asemenea, guvernul venezuelan a acuzat că SUA riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”.

Ulterior, Donald Trump a confirmat atacul.

SUA îl acuză de mult timp pe Nicolas Maduro că ar conduce o organizație internațională de trafic de droguri, lucru pe care Maduro îl neagă.

Cine este Nicolas Maduro, președintele autoritar capturat de SUA în urma unei operațiuni speciale a trupelor Delta Force

Acest lucru, împreună cu consolidarea militară masivă din regiune din ultimele luni, a fost interpretat în regiune ca o încurajare pentru cineva din interiorul țării să se întoarcă împotriva lui.

Trump a amenințat în repetate rânduri că SUA vor ataca țara „care încearcă să aducă otravă pe țărmurile noastre”. Ce acuzații i-a adus președintelui Venezuelei

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro