Brian Wilson, fondatorul legendarei trupe Beach Boys, a murit

Muzicienii i-au adus un omagiu lui Brian Wilson, legendarul solist și co-fondator al trupei The Beach Boys, care a murit la vârsta de 82 de ani.

Cântărețul și compozitorul Bob Dylan a declarat că a petrecut „ani” admirând „geniul” lui Wilson, în timp ce Sir Elton John l-a descris ca fiind un „adevărat gigant” care a avut „cea mai mare influență” asupra compozițiilor sale.

Familia lui Wilson a declarat că este „îndurerată” și „nu are cuvinte” pentru a anunța moartea sa. În declarația lor nu s-a specificat motivul.

Brian Wilson . Credit line: zz/NDZ/STAR MAX/IPx / AP / Profimedia

Beach Boys au fost una dintre cele mai mari trupe americane, al căror succes a rivalizat cu Beatles în anii 1960.

Născut în 1942 și crescut în Hawthorne, California, Wilson a format un grup împreună cu frații săi mai mici, Carl și Dennis, vărul său Mike Love și prietenul său Al Jardine.

Au ajuns să vândă peste 100 de milioane de discuri la nivel global, potrivit site-ului web al grupului.

Revista muzicală Rolling Stone i-a clasat pe locul 12 în lista sa cu „Cei mai mari 100 de artiști din toate timpurile”.

Wilson a lansat zeci de single-uri de succes, inclusiv cele trei piese care au ajuns numărul unu în topuri: I Get Around, Help Me, Rhonda și Good Vibrations.

Era cunoscut pentru utilizarea studioului de înregistrări pentru a crea sunete unice, în special pe albumul Pet Sounds, care a contribuit la reputația sa de pionier muzical.

Fiica lui Frank Sinatra, Nancy Sinatra, care s-a bucurat de o carieră muzicală de renume în perioada de glorie a trupei The Beach Boys, a distribuit o fotografie cu Brian Wilson pe Instagram.

„Muzica lui prețioasă va trăi pentru totdeauna în timp ce va călători prin Univers și dincolo de el”, a scris ea. „Dumnezeu să te binecuvânteze, dragă Brian.”

Mick Fleetwood, membru al trupei Fleetwood Mac, a scris: „Oricine are un minim de talent muzical trebuie să fie recunoscător pentru geniul și magia lui Brian Wilson!! Și foarte întristat de această pierdere mondială majoră!!”

Sean Ono Lennon, fiul solistului trupei Beatles, John Lennon, și al lui Yoko Ono, l-a numit pe Wilson „Mozart americanul” și „un geniu unic dintr-o altă lume”.

„Oricine mă cunoaște cu adevărat știe cât de îndurerat sunt din cauza morții lui Brian Wilson”, a scris el pe X.

„Nu mulți oameni m-au influențat la fel de mult ca el. Mă simt foarte norocoasă că am putut să-l întâlnesc și să petrec ceva timp cu el. A fost întotdeauna foarte amabil și generos.”

Chitaristul trupei Rolling Stones, Ronnie Wood, a declarat că „lumea sa este în doliu”, menționând că Sly Stone și Wilson au murit amândoi săptămâna aceasta.

Directorul executiv al Universal Music Group, Sir Lucian Grainge, l-a numit pe Wilson „unul dintre cei mai talentați cântăreți-compozitori din istoria muzicii înregistrate”.

„Dacă a existat o ființă umană care a creat artă din tristețe inexprimabilă, aceea a fost Brian Wilson”, a scris muzicianul Questlove într-un lung omagiu pe Instagram.

Micky Dolenz, ultimul membru supraviețuitor al trupei Monkees, a scris despre trecerea în neființă a lui Wilson că „melodiile sale au modelat o generație, armoniile sale au schimbat jocul, iar sufletul său se revărsa în fiecare notă”.

Wilson și-a pierdut soția, Melinda, în 2024. Cuplul era căsătorit timp de 24 de ani și i-a adoptat împreună pe copiii Dakota Rose, Daria Rose, Delanie Rose, Dylan și Dash.

Wilson a mai avut două fiice, Carnie și Wendy, din prima sa căsătorie.

Muzicianul a fost diagnosticat cu schizofrenie paranoică în 1984, potrivit Forbes, când medicii au descoperit dovezi că utilizarea drogurilor psihedelice îi afectase potențial creierul.

În februarie 2024 s-a dezvăluit că suferă de demență.