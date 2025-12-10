Brigitte Macron, somată să își ceară scuze după ce a numit un grup de feministe „proaste nenorocite” într-un moment surprins pe cameră

Asociațiile feministe îi cer lui Brigitte Macron, soția președintelui francez Emanuel Macron, să prezinte „public scuze” și „să condamne clar” violențele sexiste și sexuale, după ce Prima Doamnă a numit „proaste nenorocite” un grup de activiste feministe, relatează AFP și Agerpres.

Brigitte Macron a făcut aceste remarci duminică, referindu-se la feministele care au întrerupt un spectacol al comediantului Ary Abittan, acuzat de viol, dar care în cele din urmă a beneficiat de neînceperea urmăririi penale. O înregistrare video care a surprins momentul a fost publicată de revista săptămânală Public.

Momentul a fost divulgat presei tabloide în urma unei gafe a agenției foto Bestimage – a cărei proprietară este apropiată de Brigitte Macron -, fără ca sunetul sau dialogul să fi fost verificate, conform informațiilor confirmate pentru AFP de Bestimage.

Des femmes qui dénoncent les violences sexistes sont insultées de “sales connes” par Brigitte Macron.



On a commencé par les droits des femmes "grande cause du quinquennat", ça termine en les insultant.



Il est temps que le couple Macron s'en aille. pic.twitter.com/qZp6QsE51S — Manon Aubry (@ManonAubryFr) December 8, 2025

Brigitte Macron, acuzată de „dispreț profund” din cauza comentariilor sale

„Aceste cuvinte, rostite de soția președintelui Republicii, nu sunt un simplu derapaj: ele dezvăluie disprețul profund al elitelor față de cele care îndrăznesc să rupă codul tăcerii din jurul violențelor sexuale”, a denunțat colectivul „Greva Feministă”.

Acesta reunește aproximativ 60 de asociații, sindicate și federații, într-un comunicat publicat marți seara.

Remarcile lui Brigitte Macron au stârnit reacții și din partea unor personalități dedicate luptei împotriva violențelor sexuale, precum actrițele Judith Godreche, care a scris pe Instagram „Și eu sunt o proastă nenorocită”, și Marion Cotillard, care a scris la rândul său „Sunt o proastă nenorocită și sunt mândră de asta”.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, a apărat-o pe Brigitte Macron miercuri, declarând că prima doamnă a vorbit „spontan” într-un cadru privat și cerând ca aceasta să fie „lăsată în pace”.