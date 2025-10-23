Bruxelles-ul crede că „a venit vremea să oprim în sfârșit schimbările sezoniere de oră”. Discuția, relansată în UE cu câteva zile înainte de trecerea la ora de iarnă

Cetățenii din Uniunea Europeană își vor da ceasurile înapoi cu o oră în această duminică, dar Bruxelles-ul consideră că a venit vremea ca blocul de 27 de națiuni să renunțe definitiv la această practică, transmite AFP.

În 2018, Comisia Europeană a elaborat un proiect de directivă prin care s-ar fi renunțat la schimbarea bianuală a orei în toate țările UE. Totuși, nu a fost luată o decizie finală și nu există un orizont de timp în acest sens, potrivit precizărilor de pe site-ul oficial al Consiliului UE.

Cu doar câteva zile înainte de schimbarea de oră din această toamnă, eurodeputații au readus subiectul pe agendă, joi, într-o dezbatere la Strasbourg.

Lansând discuția în parlamentul de la Strasbourg, comisarul european pentru transport sustenabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, le-a spus eurodeputaților că schimbările de oră ar trebui să înceteze și a promis că Executivul comunitar va rămâne concentrat asupra subiectului.

„Comisia a decis să întreprindă analize suplimentare prin intermediul unui studiu detaliat la care lucrăm chiar acum, pentru a sprijini luarea deciziilor viitoare pe această temă”, a spus el.

„Scopul meu este să mergem mai departe. A venit vremea să oprim în sfârșit schimbările sezoniere de oră din fiecare an”, a adăugat comisarul european.

Există cercetări care arată că schimbarea de oră din primăvară și din toamnă dăunează economiei și sănătății oamenilor, potrivit AFP.

Planurile de reformă anterioare ale Bruxelles-ului sugerau că ar trebui lăsat fiecare stat membru să decidă dacă va rămâne tot anul fie la ora de iarnă, fie la cea de vară.

„Nu mai produce economii de energie”

Tzitzikostas a declarat că sistemul actual „ne afectează pe toți, îi frustrează pe cei mai mulți și chiar și eu aș spune că dăunează oamenilor”.

Consiliul UE menționează pe site-ul său că practica schimbării sezoniere de oră a fost introdusă pentru prima oară în timpul Primului Război Mondial, cu scopul de a economisi energie, și a fost reintrodusă în multe țări în anii `70.

Comisarul european Tzitzikostas susține că practica „nu mai produce economii de energie” și că diferențele orare din blocul comunitar pun probleme pentru sectorul transporturilor și cel al energiei.

El a spus că este în contact cu statele UE pentru a promova subiectul – care se bucură de susținere publică.

În 2018, înainte ca Marea Britanie să iasă oficial din UE, aproape patru milioane de persoane din cele 28 de state membre ale UE de la acel moment și-au exprimat susținerea într-o consultare publică.

Dezbaterea de joi are loc după ce Spania a relansat discuția la nivel de miniștri ai energiei din UE luni, susținută de Polonia și Finlanda, a declarat un diplomat UE.

„Schimbarea orei de două ori pe an nu mai are sens. Abia ajută la economisirea energiei și are un efect negativ asupra sănătății și vieții oamenilor”, a declarat premierul spaniol Pedro Sanchez, luni, într-o postare pe X.

FOTO: Juan Moyano | Dreamstime.com