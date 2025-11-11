Bucătăria italiană, undă verde de la UNESCO pentru a fi inclusă în Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanității

Italia este cu un pas mai aproape de a obține recunoașterea UNESCO pentru bucătăria italiană, după ce organismul cultural al Națiunilor Unite a dat o aprobare inițială pentru această candidatură, potrivit EuroNews.com.

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură a făcut publică luni evaluarea tehnică a dosarului de nominalizare a bucătăriei italiene. Aceasta a recomandat înscrierea bucătăriei italiene pe Lista patrimoniului cultural imaterial al umanității a organismului ONU, în urma unei propuneri comune a ministerelor italiene ale culturii și agriculturii.

Decizia finală a comitetului interguvernamental al agenției ONU este așteptată luna viitoare.

„Este minunat să vedem interesul cu care este urmărită recunoașterea bucătăriei italiene ca patrimoniu UNESCO”, a comentat ministrul agriculturii, suveranității alimentare și silviculturii, Francesco Lollobrigida.

Pier Luigi Petrillo, profesorul la Luiss Guido Carli din Roma care a editat dosarul de candidatură, și-a exprimat bucuria, dar și rezervele cu privire la decizia finală. „Evaluarea tehnică publicată astăzi ne arată că dosarul este bine realizat”, a subliniat el pentru agenția de știri ANSA. „Acest prim răspuns afirmativ nu ar trebui să creeze iluzii, deoarece Comitetul interguvernamental care se va reuni în India în decembrie are posibilitatea de a revizui complet decizia”.

Comitetul UNESCO se va reuni la New Delhi, India, în perioada 8-13 decembrie.

„Bucătăria italiană este unul dintre cele mai extraordinare lucruri pe care le avem, care exprimă cel mai bine cultura noastră, identitatea noastră, tradiția noastră, puterea noastră, dar și economia noastră”, pentru că bucătăria italiană valorează în jur de 250 de miliarde de euro la nivel mondial și vrem să o facem cunoscută”, a declarat recent premierul Giorgia Meloni, care a vorbit la Rai „Domenica In” despre nominalizare.

Italia se mândrește deja cu mai multe elemente incluse pe lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO, printre care arta de a prepara pizza napoletană (2017), arta mărgelelor de sticlă (2020), interpretarea operei (2023) sau sunetul manual al clopotelor (2024).

