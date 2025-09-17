Bucureștiul, în topul capitalelor europene cu cele mai multe decese cauzate de încălzirea globală. Câți oameni au murit vara asta în Europa din cauza schimărilor climatice

Un grup de cercetători britanici spun că aproape 16.500 de oameni din cei peste 24.400 care au murit în Europa din cauza căldurii au decedat din cauza temperaturilor extreme provocate de gazele cu efect de seră, transmite The Guardian.

Încălzirea globală provocată de om a cauzat două din trei decese din cauza căldurii în Europa în timpul verii toride din acest an, susţin cercetătorii într-un studiu preliminar.

Studiul, realizat de cercetători de la universitatea Imperial College London, a analizat date din 854 de mari orașe europene din iunie până în august 2025.

Epidemiologii și climatologii au atribuit circa 16.500 din cele 24.400 de decese cauzate de căldură între iunie și august vremii extrem de calde provocate de gazele cu efect de seră.

Analiza a constatat că schimbările climatice au făcut ca temperaturile în orașe să crească în medie cu 2,2 grade Celsius, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a numărului de decese cauzate de vremea periculoasă.

„Legătura dintre arderea combustibililor fosili, creșterea temperaturilor și mortalitatea ridicată este incontestabilă. Dacă nu am fi continuat să ardem combustibili fosili în ultimele decenii, majoritatea celor aproximativ 24.400 de oameni din Europa nu ar fi murit în această vară”, a spus Friederike Otto, climatolog la Imperial College London și coautor al raportului.

România, inclusă în raport

Italia, Spania și Germania au fost cele mai afectate țări, potrivit raportului. Italia a înregistrat cel mai mare număr de decese legate de căldură – 4.597 de victime, urmată de Spania, cu 2.841 și Germania, cu 1.477.

România se află pe locul cinci, cu 1.064 de decese atribuite valurilor de căldură cauzate de schimbările climatice.

Cu roșu: Decese cauzate de schimbările climatice produse de om. Sursa foto: Grafic The Guardian

„Dintre cele 30 de capitale europene, Roma, Atena și București au înregistrat cea mai mare mortalitate în exces raportată la populație în această vară. Cele mai mari proporții relative de decese cauzate de căldură s-au observat în Stockholm, Madrid și Bratislava, unde peste 85% dintre decesele estimate din timpul verii au fost atribuite schimbărilor climatice”, se arată în raportul cercetătorilor de la Imperial College London.

Bucureștiul, la o populație de 1,6 milioane de locuitori, a înregistrat 360 de decese asociate încălzii climatice, potrivit raportului cercetătorilor. Cu aceste cifre, capitala României se află pe locul 7 în topul capitalelor europene cu cele mai multe decese cauzate de încălzirea globală.

„Analizând cele 30 de capitale europene disponibile, am estimat că Roma, Atena și București au înregistrat cea mai mare mortalitate standardizată la 1 milion de locuitori”, spun cercetătorii în raport.

Cercetătorii au constatat că persoanele în vârstă au fost cele mai afectate de temperaturile extreme, 85% dintre decese fiind înregistrate la persoane cu vârsta peste 65 de ani și 41% la persoane cu vârsta peste 85 de ani.

„Marea majoritate a deceselor cauzate de căldură au loc în case și spitale, unde persoanele cu afecțiuni preexistente sunt împinse la limită”, a spus Garyfallos Konstantinoudis, epidemiolog la Imperial College London și coautor al studiului.

„Dar căldura este rar menționată pe certificatele de deces”, a conchis acesta.