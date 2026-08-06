Budapesta oprește luminile la faimoasele sale monumente istorice, căutate de turiști, pentru a economisi energie

Ungaria a oprit iluminatul decorativ al clădirii Parlamentului din Budapesta, al Castelului Buda și al Podului cu Lanțuri pentru a economisi energie în timpul noului val de căldură și a crizei energetice provocate de scăderea nivelului Dunării, relatează Reuters.

Agenția internațională de presă amintește că primării, fabrici și unele biserici din România au redus de asemenea iluminatul, au oprit producția și au raționalizat consumul de electricitate, în timp ce autoritățile încearcă să mențină în funcțiune reactorul nr. 2 al Centralei de la Cernavodă.

La fel ca în România, valul de căldură prelungit și nivelurile record de scăzute ale apei Dunării au obligat Ungaria să oprească în mare parte singura sa centrală nucleară, care utilizează apa fluviului pentru răcire.

Joi, temperaturile au atins între 40 și 42 de grade Celsius în țara vecină, mult peste media obișnuită pentru luna august.

Unii turiști sunt dezamăgiți de decizia luată de autoritățile din Budapesta

„Sunt foarte dezamăgită, deoarece probabil vin la Budapesta o singură dată în viață. Ieri am urcat pe deal și așteptam să văd clădirea iluminată”, a declarat pentru Reuters Silke Schneiders, o turistă din Germania. „Urma să fac și o croazieră nocturnă pe râu, iar toate luminile și podul erau cufundate în întuneric”, a deplâns aceasta.

Însă mulți unguri au spus că a fost decizia corectă, întrucât și ei au redus consumul de energie după apelul guvernului lui Peter Magyar de a diminua presiunea asupra rețelei electrice.

„Evident, este neplăcut, dar pot aprecia și pot fi recunoscător pentru ceea ce am aici”, a spus turistul Benjamin Thomas Tucker.

György Kriska, profesor asociat la Universitatea Eötvös Loránd, numește un beneficiar neobișnuit al măsurii: efemeridele din Budapesta, o specie protejată care apare în roiuri uriașe pe timpul verii.

„Poluarea luminoasă este periculoasă pentru efemeride, deoarece acestea sunt atrase de lămpile și luminile de pe malul râului. Stingerea luminilor este cea mai bună metodă de a le proteja”, a declarat Kriska.

Sute de mii, uneori chiar milioane de efemeride ies din apă și se angajează într-o cursă frenetică pentru reproducere înainte de a muri, la doar câteva ore după ce au apărut.