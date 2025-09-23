Bujduveanu anunță că au fost amenajate încă două benzi unice pentru autobuze în Crângași și Cotroceni. Urmează alte patru artere dn București

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că au fost amenajate două noi benzi unice pentru transportul public şi că acestea au fost deja date în folosinţă, potrivit Agerpres.

Acestea se află pe Calea Crângaşi (între Gen. Petre Popovăţ şi Pasajul Grant) şi Şoseaua Cotroceni (între Prof. Dr. Gheorghe Marinescu şi Splaiul Independenţei).

„Rezultatul e clar: autobuzele şi troleibuzele câştigă timp, oamenii ajung mai repede unde au treabă. Ştiu cât de mult contează să nu mai pierzi ore bune în trafic. De aceea pregătim şi alte artere pentru benzi unice: Lascăr Catargiu, Drumul Taberei, Bd. Regele Mihai I şi Strada Polonă. Bucureştiul are nevoie de soluţii simple, dar eficiente”, a scris edilul interimar, marţi, pe Facebook.

Bujduveanu a declarat luni că Primăria Capitalei are în lucru 12 kilometri de bandă unică pentru transportul în comun, dar că acestea vor fi implementate gradual.

„La nivelul municipiului Bucureşti avem peste 50 de kilometri de bandă unică pentru transportul comun, ceea ce face ca pe un traseu de pe axa nord-sud a Bucureştiului poţi câştiga mai mult de 30 de minute dacă foloseşti transportul în comun. Viziunea noastră este ca bucureştenii să nu fie forţaţi să lase maşina, ci să aleagă să meargă cu transportul în comun, pentru că este mai modern, mai rapid, este mult mai eficient decât maşina proprie, nu trebuie să găseşti loc de parcare”, a explicat Bujduveanu, pentru Radio România Actualităţi.