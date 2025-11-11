Bulgaria are rezerve de benzină pentru doar o lună înainte ca sancțiunile SUA împotriva Lukoil să intre în vigoare

Bulgaria mai are rezerve de benzină pentru aproximativ o lună, în condițiile în care se pregătește pentru intrarea în vigoare a sancțiunilor americane împotriva companiei ruse Lukoil, care deține cea mai mare rafinărie de petrol din țară, precum și cea mai mare parte a infrastructurii de depozitare și a conductelor din țara vecină, a declarat marți președintele agenției naționale de rezerve de stat de la Sofia, citat de Reuters.

Statele Unite și Marea Britanie au impus luna trecută sancțiuni împotriva Lukoil și Rosneft, cele mai mari două companii petroliere din Rusia, din cauza războiului declanșat de Moscova în Ucraina, amenințând astfel operațiunile acestora care încă funcționează în Europa.

Sancțiunile americane, programate să intre în vigoare pe 21 noiembrie, au stârnit îngrijorări în Bulgaria cu privire la aprovizionarea cu combustibil înaintea iernii.

Lukoil operează în țara vecină rafinăria Burgas – o componentă esențială a imperiului său petrolier internațional – și sute de stații de benzină.

Bulgaria are rezerve de benzină pentru 35 de zile și de motorină pentru o perioadă mai lungă

Assen Asenov, președintele agenției naționale de rezerve de stat a Bulgariei a declarat marți că țara dispune de rezerve de benzină pentru aproximativ 35 de zile, în timp ce cele de motorină ar fi suficiente pentru mai bine de 50 de zile.

Analiștii din domeniul energetic au explicat că Bulgaria are stocuri suplimentare de țiței și produse petroliere în afara granițelor, însă acestea trebuie importate înainte ca rețeaua de conducte a Lukoil să intre sub incidența sancțiunilor.

„50% din combustibilii gata de livrare se află în alte țări ale Uniunii Europene, la fel și o parte din țiței, ceea ce înseamnă că guvernul trebuie să activeze aceste contracte cât mai curând posibil”, a declarat Martin Vladimirov, directorul Programului pentru Energie și Climă din cadrul Centrului pentru Studiul Democrației de la Sofia.

Bulgaria, care va adopta moneda euro la 1 ianuarie 2026, a luat măsuri pentru a-și asigura aprovizionarea după ce sancțiunile americane și britanice au fost anunțate luna trecută. Țara a interzis temporar exporturile unor tipuri de combustibil, în principal motorină și combustibil de aviație, inclusiv către statele membre ale Uniunii Europene.

Săptămâna trecută, parlamentul bulgar a adoptat modificări legislative care permit guvernului să preia controlul asupra rafinăriei Burgas și să o vândă unui nou proprietar, pentru a proteja instalația de efectele sancțiunilor americane.

Săptămâna aceasta, autoritățile bulgare au efectuat inspecții și au implementat măsuri de securitate la rafinăria Burgas, măsuri descrise de oficiali drept necesare pentru protejarea infrastructurii critice.