Bulgaria ia în calcul invocarea Articolului 4 din NATO, după atacurile cu drone din Marea Neagră / Nicuşor Dan, discuție cu președinta Iliana Iotova

Bulgaria va sesiza Consiliul de Securitate al ONU, după ce două nave comerciale au fost atacate cu drone în largul coastelor bulgare din Marea Neagră, a anunțat miercuri președinta Bulgariei, Iliana Iotova. Autoritățile de la Sofia nu exclud nici invocarea articolului 4 din Tratatul NATO, relatează Radio Bulgaria.

Bulgaria depune și eforturi pentru ca pe ordinea de zi a viitoarei reuniuni a Consiliului European să fie inclus un punct extraordinar privind securitatea maritimă, a anunțat președinta Iliana Iotova, într-un interviu pentru Nova TV.

„Solicităm includerea unui punct extraordinar pe ordinea de zi a viitorului summit de la Bruxelles, care va începe joi, 15 octombrie, axat în mod specific pe Marea Neagră ca temă de sine stătătoare, și nu doar în contextul general al războiului, și urmărind obținerea unei poziții și a unor recomandări corespunzătoare din partea Uniunii Europene”, a declarat Iotova.

O altă opțiune este invocarea articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, deși o astfel de măsură trebuie analizată cu atenție și ar avea o greutate mai mare dacă ar fi luată în comun de mai multe țări, a adăugat șeful statului bulgar.

Articolul 4 din NATO prevede că „Părțile vor avea consultări comune ori de câte ori vreuna dintre ele va considera că este ameninată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea vreuneia dintre Părți”.

Nicuşor Dan, convorbire telefonică cu preşedinta Bulgariei

Preşedintele Nicuşor Dan va avea, miercuri, o convorbire telefonică cu președinta Iliana Iotova, pe tema atacurilor asupra navelor din Marea Neagră şi asigurării siguranţei navigaţiei maritime, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Discuția dintre Nicuşor Dan și președinta Bulgariei este programată de la ora 15:00.

După drona prăbușită pe un bloc din Galați, în luna mai, președintele Nicușor Dan a declarat că reprezintă „cel mai grav incident” produs în România de la izbucnirea războiului din Ucraina, însă România nu a invocat Articolul 4 din NATO.

Două nave au fost atacate cu drone lângă Bulgaria

Două nave din Marea Neagră – Chelsea 3 și HS Dignity – au fost lovite de drone în noaptea de luni spre marți, în largul coastei bulgare. Una dintre nave s-a scufundat.

Bulgaria a convocat-o pe ambasadoarea Rusiei, iar premierul Rumen Radev a declarat că Sofia va iniția consultări cu România și Turcia în vederea elaborării unor propuneri comune pentru îmbunătățirea siguranței navigației în Marea Neagră.

Marți, secretarul general al alianței, Mark Rutte, a declarat că NATO va continua să-și adapteze prezența militară pe flancul estic „după cum va fi necesar”.