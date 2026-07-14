Bulgaria nu are ce căuta în „Coaliţia de Voinţă” care susţine Ucraina, spune premierul Rumen Radev

Premierul Rumen Radev a declarat marţi că Bulgaria nu are ce căuta în „Coaliţia de Voinţă”, în timp ce garda de onoare a ţării sale a defilat alături de alte forţe armate europene în cadrul festivităţilor de Ziua Naţională a Franţei, găzduite de preşedintele francez Emmanuel Macron, relatează News.ro citând POLITICO.

În declaraţiile făcute reporterilor la Paris, Radev – fost preşedinte al Bulgariei, considerat cu poziţii pro-ruse – a spus că Macron l-a invitat personal să continue să participe la coaliție, dar el a insistat că nu este acela „locul Bulgariei”.

„Nu facem parte dintr-o coaliţie care insistă asupra continuării asistenţei financiare şi militare acordate Ucrainei”, a spus Radev, salutând totodată participarea Gărzii de onoare a Bulgariei la parada de Ziua Naţională a Franţei ca fiind „un semn al relaţiilor extrem de bune dintre Bulgaria şi Franţa”.

„Cred că soluţia la acest conflict nu constă în prelungirea lui prin mijloace militare, ci într-o misiune diplomatică puternică”, a susținut liderul bulgar, într-o nouă manifestare a scepticismului său faţă de sprijinul militar acordat Kievului.

Rumen Radev se află la putere de la victoria sa electorală din aprilie. Pe 9 iunie, ministrul apărării, Dimităr Stoianov, a anunţat că Bulgaria va înceta să mai doneze arme Ucrainei, înainte de a clarifica, o zi mai târziu, că vânzările comerciale de arme vor continua.

Prim-ministrul, fost pilot militar, a susţinut în repetate rânduri că războiul nu poate fi câştigat pe câmpul de luptă şi a descris anterior cauza Ucrainei ca fiind „condamnată la eşec”.

Radev a insistat că Bulgaria rămâne pe deplin implicată în procesul decizional al NATO şi al UE. De asemenea, el a apărat disponibilitatea Sofiei de a ameninţa cu un veto asupra celui mai recent pachet de sancţiuni al UE, după ce a ridicat obiecţii cu privire la includerea mai multor persoane, printre care şi patriarhul ortodox rus Kirill. „Nu este nimic greşit în faptul că o ţară îşi apără interesul naţional într-un cadru colectiv”, a afirmat acesta.

Macron a invitat lideri din întreaga Europă la Paris pentru a discuta despre sprijinul continuu acordat Ucrainei şi pentru a participa la parada anuală de 14 iulie. Condusă de Franţa şi Marea Britanie, „Coaliţia de Voinţă” reuneşte peste 30 de ţări care urmăresc să coordoneze garanţii de securitate pe termen lung pentru Ucraina în cazul unui armistiţiu.