Bursucu a mers la CNA să dea explicații după derapajul lui Tzancă Uraganu la podcastul lui

Prezentatorul TV Bursucu’, pe numele său real Adrian Cristea, a dat explicaţii la Consiliul Național al Audiovizualului pentru lipsa de reacție la declarațiile făcute în emisiunea sa online de manelistul Tzancă Uraganu, care a afirmat că a lovit femei cu care a fost în relații, transmite Pagina de Media.

Mai multe sesizări au fost făcute la CNA după episodul de săptămâna trecută de la podcastul lui Burcusu, când invitat a fost manelistul Tzancă Uraganu, pe numele său real Andrei Velcu.

„Nu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești sau… nu știu”, i-a spus manelistul prezentatorului TV.

Episodul cu Tzancă Uraganu a fost şters de pe YouTube de către Bursucu. Cu toate astea, moderatorul emisiunii a fost chemat la CNA să dea explicații.

Monica Gubernat, membră CNA, a spus în şedinţă că dacă nu scotea materialul video din online, Consiliul ar fi emis un ordin de eliminare, potrivit Pagina de Media.

„Eu nu am avut acea reacţie de moment în care să-i spun stop, nu există violenţa de niciun fel. Mi-am asumat această greşeală şi ieri am făcut un video în care am spus că oamenii au dreptate că am greşit. Am luat decizia împreună cu echipa să scoatem acest video, pentru că nu vreau să se promoveze violenţa”, a explicat Bursucu, în fața CNA.

În continuare, Monica Gubernat i-a spus lui Bursucu că și-a „asociat imaginea cu un personaj extrem de toxic”. În replică, prezentatorul a spus „o să fiu mai atent în alegerile pe care o să le fac”.