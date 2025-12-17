Business CheckIn. Georgiana a lăsat jobul din multinațională și a îmbrăcat haina de antreprenor. De 6 ani conduce propria afacere

Povestea Noria Anis începe din dorința de a face lucrurile altfel și mai bine. După șapte ani petrecuți într-o multinațională, Georgiana Roșca (foto) a ales să-și asculte intuiția și să transforme o pasiune cultivată în timp într-un business de slow fashion dedicat femeilor. Lansat în 2019, brandul antreprenoarei din Galați înseamnă piese atemporale, realizate etic, din materiale naturale, gândite pentru a fi purtate ani la rând și care pot fi ușor de integrat în garderobă.

Pe parcursul dezvoltării afacerii, Georgiana a pus accent pe învățare continuă și pe conectarea cu alți antreprenori. BT Stup a fost un spațiu în care a găsit atât informații practice, cât și alte resurse pentru etapa în care se afla business-ul.

