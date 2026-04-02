Buteliile cu gaz au ajuns atât de căutate încât au ajuns să fie ascunse în cimitir într-o țară importantă

Poliția din Hyderabad a confiscat în această săptămână 414 butelii de gaz pentru gătit ascunse într-un cimitir și a arestat persoanele implicate în tentativa de a le vinde pe piața neagră, pe fondul penuriilor cauzate în India de conflictul din Orientul Mijlociu, a declarat joi un oficial guvernamental citat de Reuters.

Autoritățile din India au intensificat raziile pentru a limita stocarea excesivă de butelii de gaz petrolier lichefiat (GPL), după ce războiul purtat împotriva Iranului de Statele Unite și Israel a perturbat transporturile maritime, provocând penurii de aprovizionare.

India, a patra cea mai mare economie din lume raportată la PIB și în ceea ce privește populația, este al doilea cel mai mare importator de GPL din lume. Ea își acoperă aproximativ 60% din necesar prin achiziții externe, în principal din Orientul Mijlociu.

„Chiar ieri, au fost efectuate aproximativ 2.600 de razii și au fost confiscate circa 700 de butelii”, a declarat Sujata Sharma, directoare în cadrul Ministerului Petrolului și Gazelor Naturale, în cadrul unui briefing periodic privind criza provocată de război.

„În plus, aproximativ 400 de butelii au fost găsite recent într-o singură locație, într-un cimitir din Hyderabad. Zece persoane au fost reținute acolo, iar distribuitorul implicat a fost suspendat”, a spus ea.

Buteliile cu gaz erau vândute din cimitir

Poliția a precizat că acuzații vindeau din cimitir atât butelii comerciale, cât și pentru uz domestic, la aproape de trei ori prețul actual de pe piață. O butelie comercială care costă aproximativ 2.100 de rupii indiene (22 de dolari) fusese vândută chiar și cu 6.000 de rupii.

Ofițerii au mai spus că valoarea totală a buteliilor confiscate și a unor vehicule folosite de acuzați se ridică la aproape 2,2 milioane de rupii.

„Aprovizionarea cu gaze naturale pentru consumatorii casnici este asigurată în proporție de 100%”, a declarat Sharma. „În ceea ce privește aprovizionarea cu GPL, prețurile au rămas stabile în pofida volatilității internaționale și nu a existat nicio creștere a prețului buteliilor de uz casnic”, a adăugat ea.

Pentru a reduce presiunea asupra aprovizionării cu GPL, India a promovat utilizarea unor alternative precum kerosenul, cărbunele și biogazul, accelerând în același timp extinderea rețelelor de gaze naturale livrate prin conducte pentru gospodării.