România, sub alertă de ninsori, ger și viscol: Cum se circulă după ninsorile de azi-noapte / Harta zonelor afectate și prognoza ANM

Pe străzile principale din București, mașinile se circulă bine dupa ce noaptea a nins. România trece printr-un episod autentic de iarnă, cu mai multe atenționări de vreme severă emise de meteorologi. Este cea mai geroasă lună ianuarie din ultimii șapte ani, iar temperaturile scăzute vor persista și săptămâna viitoare.

Pânâ marți, 13 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece în toate regiunile, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest.

Confom ANM, temperaturi maxime în general se vor situa între -11 și 0 grade, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade.

În sud și sud-est și local în rest a nins în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar astăzi sunt prognozate din nou precipitații pe arii relativ extinse.

Până luni, 12 ianuarie, ora 10:00, este în vigoare o alertă cod galben de ger. În intervalul menționat în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte vremea va deveni deosebit de rece, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -10 și -2 grade, cu ger persistent și peste zi, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade.

O altă atenționare cod galben, de data aceasta pentru precipitații însemnate cantitativ, predominant ninsori, strat de zăpadă și viscol, este valabilă până duminică, la ora 12. Avertizarea vizează județele Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Constanța și Tulcea.

Cod galben de ninsori și viscol pentru perioada 10 ianuarie, ora 20:00 – 11 ianuarie, ora 12:00

În intervalul menționat, în județele Constanța și Tulcea, jumătatea estică a județului Ialomița și în sudul județelor Călărași, Giurgiu, Teleorman și Olt vor fi precipitații însemnate cantitativ (15…20 l/mp), predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm. În Dobrogea și în sud-estul Munteniei vântul va avea intensificări cu viteze de 50…60 km/h, iar pe litoral rafalele vor atinge 70 km/h, temporar va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m.

Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din județele Constanța, Tulcea, Călărași și Ialomița, informează CNAIR.

Ninsoarea și viscolul puternic au redus vizibilitatea, în timpul nopții, pe DN3 în județul Călărași, conform sursei citate.

Și Centrul INFOTRAFIC a transmis că se circulă în condiții de iarnă, fiind semnalate precipitații sub formă de ninsoare, în general în județele aflate în partea sudică a țării.

Se acționează atât cu utilaje de deszăpezire, cât și cu material antiderapant, dar nu sunt impuse restricții de trafic.

Pe arterele rutiere principale, respectiv: autostrăzile A 1 București – Pitești, A 2 București – Constanța, A 3 București – Ploiești, A 4 Ovidiu – Agigea și drumurile naționale DN 1 București – Brașov, respectiv DN 7 București – Sibiu, circulația rutieră se desfășoară de asemenea în condiții de iarnă, se acționează pentru viabilitatea carosabilului, valorile de trafic fiind reduse.