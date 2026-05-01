Cadoul de rămas-bun făcut de Donald Trump regelui Charles și reginei Camilla: „M-au făcut să fac ceva ce nimeni altcineva nu a reușit”

Președintele american Donald Trump a declarat joi că va elimina taxele vamale aplicate whisky-ului din Marea Britanie, ca un gest adresat regelui Charles în ultima zi a unei vizite regale care marchează apropiata aniversare de 250 de ani de la obținerea independenței foste colonii, relatează Reuters.

Președintele republican, care a folosit taxele vamale ca instrument de politică externă, a declarat într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social că va elimina în curând taxele și restricțiile legate de posibilitatea Scoției de a colabora cu statul american Kentucky în domeniul producției de whisky și bourbon.

Trump a spus că măsura este luată „în onoarea Regelui și Reginei Regatului Unit”. El l-a elogiat în mod repetat pe Charles în timpul vizitei de stat de patru zile, afirmând că este „cel mai mare rege”.

Deși motivul oficial al călătoriei a fost aniversarea, aceasta a fost concepută și pentru a reface legătura dintre cele două țări, care în ultima perioadă s-a tensionat după ce Marea Britanie, alături de alți aliați europeni, a refuzat să se alăture războiului americano-israelian împotriva Iranului, început în urmă cu două luni.

„Oamenii au dorit de mult timp acest lucru, deoarece a existat un comerț bilateral foarte intens, în special în ceea ce privește butoaiele din lemn folosite”, a declarat Trump în mesaj.

„Aproape fără să fie nevoie să ceară, Regele și Regina m-au făcut să fac ceva ce nimeni altcineva nu a reușit! Este o mare onoare să-i avem pe amândoi în Statele Unite!”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Producătorii britanici de whisky au salutat rapid anunțul lui Donald Trump

Peter Kyl,e ministrul britanic al comerțului, a salutat decizia. „Aceasta este o veste excelentă pentru industria noastră de whisky scoțian, care generează aproape un miliard de lire sterline din exporturi și susține mii de locuri de muncă în întregul Regat Unit”, a declarat Kyle.

Compania Diageo, cel mai mare producător de băuturi spirtoase din lume și proprietarul mărcii Johnnie Walker, a anunțat vineri că salută „cu căldură” vestea că Statele Unite și Marea Britanie au convenit să restabilească comerțul fără taxe vamale pentru whisky-ul scoțian.

Acțiunile Diageo listate la bursa din Londra au crescut cu până la 3% în primele tranzacții de vineri, oferind un impuls firmei britanice pentru care America de Nord reprezintă cea mai mare piață.

„Dorim să le mulțumim tuturor celor care au muncit din greu pentru a obține acest acord și pentru a sprijini industria noastră”, a adăugat un purtător de cuvânt al Diageo.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat că regele Charles „își exprimă sincera recunoștință” pentru această decizie, adăugând că ea va avea un impact important asupra industriei britanice a whisky-ului.

„Majestatea Sa va ridica un păhărel în onoarea atenției și ospitalității generoase a președintelui, pe măsură ce părăsește Statele Unite după o vizită de stat deosebit de plăcută pentru ambele Majestăți, în acest an aniversar special”, a declarat purtătorul de cuvânt.