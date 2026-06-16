Cadoul cancelarului Merz pentru Trump la summitul G7, pe fondul relației tensionate: „La urma urmei, suntem în aceeași echipă”

După ce în aprilie l-a criticat pe Trump pentru războiul din Iran, Friedrich Merz i-a făcut acum președintelui american un cadou, potrivit imaginilor postate pe rețelele sociale.

Cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit președintelui SUA un cadou de ziua de naștere: un tricou de fotbal al naționalei Germaniei, cu numărul 47 pe spate și cu numele „Trump” scris pe el.

Merz a făcut cadoul marți, în cadrul unei întâlniri a liderilor G7 cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„La mulți ani cu întârziere pentru împlinirea vârstei de 80 de ani. La urma urmei, suntem în aceeași echipă”, a scris Merz pe X.

Happy belated 80th birthday, @POTUS. After all, we're on the same team. pic.twitter.com/rDmhnAqNM3 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 16, 2026

Înainte de începerea oficială a întâlnirii, Merz s-a îndreptat spre locul său, de unde a luat cadoul și i l-a dus lui Trump, ținându-l ridicat pentru a arăta numărul și numele președintelui.

Trump, al 47-lea președinte al SUA, a împlinit 80 de ani duminică, iar SUA găzduiesc în acest an, alături de Mexic și Canada, Campionatul Mondial de Fotbal.

Gestul atent al lui Merz vine la câteva luni după ce cancelarul a reușit să-l enerveze pe Trump cu criticile la adresa războiului din Iran.

Merz a sugerat în aprilie că echipa Trump este depășită în negocierile cu Iranul pentru a asigura sfârșitul conflictului în Golf și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Cancelarul a spus că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în Iran și a adăugat că Teheranul este pe cale să „umilească” Statele Unite.

„Iranienii sunt clar mai puternici decât se aștepta, iar americanii nu au, evident, nicio strategie cu adevărat convingătoare în cadrul negocierilor”, a spus Merz în timpul unei vizite la o școală din Marsberg, un oraș din regiunea sa natală, Sauerland.

Merz și-a reiterat criticile mai apoi, spunând că Europa „suferă” de consecințele închiderii strâmtorii.

În replică, Donald Trump l-a criticat pe cancelarul german, acuzându-l pe Truth Social că „nu știe despre ce vorbește” în legătură cu Iranul.

„Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, consideră că este în regulă ca Iranul să dețină o armă nucleară. Nu știe despre ce vorbește!”, a scris Trump, într-o postare pe Truth Social.

Ulterior, președintele SUA a declarat că administrația sa „studiază și ia în considerare în prezent posibilitatea unei reduceri a efectivelor militare din Germania, iar o decizie va fi luată foarte curând”.

De asemenea, Washingtonul a decis să nu mai desfășoare în Germania rachetele Tomahawk.