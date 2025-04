California vrea acorduri separate cu restul lumii după taxele vamale anunțate de Trump: „Nu-i reprezintă pe toți americanii”

California, a cincea economie din lume, va căuta acorduri cu restul lumii pentru a fi scutită de viitoare riposte vamale împotriva Statelor Unite, a anunțat guvernatorul acestui stat american, Gavin Newsom, potrivit France Presse și Agerpres.

„Taxele vamale anunțate de Donald Trump nu-i reprezintă pe toți americanii”, a asigurat guvernatorul democrat în videoclipuri postate pe rețelele de socializare.

„California nu este Washington D.C.”, a insistat el apoi într-un comunicat, afirmând că statul său este „un partener stabil și de încredere pentru generațiile viitoare”.

Administrația sa are sarcina „să caute noi relații comerciale strategice”, se arată în comunicat. În acest context, guvernatorul le cere „partenerilor săi comerciali de lungă durată să scutească produsele fabricate în California de orice măsuri de represalii”, menționează sursa citată.

TO OUR TRADING PARTNERS AROUND THE GLOBE — California is here and ready to talk.



We will not sit idly by during Trump’s tariff war.



We make up 14% of the US GDP. We're the 5th largest economy in the world.



