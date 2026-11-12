Călin Georgescu a fost trimis în judecată în dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane de euro. Al treilea dosar în care e judecat

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și omul de afaceri Ioan Russen au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt acuzați de o înșelăciune de 1,1 milioane de euro, au anunțat joi procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală.

Călin Georgescu și Ioan Russen au fost trimiși în judecată sub acuzațiile de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Procurorii acuză că Călin Georgescu este „liderul grupului infracțional” și cer

să fie menținută măsura arestării preventive și în cazul lui, și în cazul lui Rusen.

În comunicatul DIICOT nu sunt indicate numele celor doi inculpați, însă identitatea acestora a fost confirmată de surse judiciare pentru HotNews.

„Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, inculpații și un suspect, cetățean italian, au constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat, până în luna octombrie 2023, în special pe teritoriul României, dar și al Regatului Unit al Marii Britanii, în vederea comiterii unor infracțiuni de înșelăciune prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate”, se arată în comunicatul transmis de DIICOT.

Scopul membrilor grupului infracţional organizat, acuză procurorii, a fost obținerea unor garanții bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea unor creditelor.

Călin Georgescu, „liderul grupului infracțional”

Călin Georgescu este indicat de DIICOT ca fiind liderul grupului infracțional, care a coordonat întreaga activitate infracțională și le-a atribuit celorlalți doi membri roluri în cadrul mecanismului ilicit pus la cale

Procurorii acuză că începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiilor București și Câmpulung Muscel, județul Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, Londra, „gruparea condusă de Georgescu” a indus în eroare un om de afaceri, spunându-i că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție financiar bancară despre care au susținut că funcționează pe teritoriul Marii Britanii, deși aceasta avea sediul în Uniunea Comorelor – Africa de Est.

„Cu privire la această bancă, inculpatul în vârstă de 47 de ani (Ioan Rusen n.r.) și suspectul (cetațean italian) au susținut că au funcții de conducere și sub condiția depunerii unei garanții, au determinat victima să transfere, la două date diferite din decembrie 2021, sumele de 2.500 de euro și de 1.000.000 euro, din contul societății comerciale într-un cont ce aparținea de fapt unei entități financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveția, în scopul obținerii pentru membrii grupului infracţional organizat a acestei sume de bani

Ulterior, prin prezentarea ca adevărată a unei împrejurări mincinoase, respectiv că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, sub condiția depunerii unei garanții suplimentare, l-au determinat pe reprezentantul persoanei vătămate să transfere, în ianuarie 2022, pe același traseu financiar, suma de 100.000 euro”, explică procurorii în comunicatul prin care au anunțat trimiterea în judecată.

Dosar separat pentru cetățeanului italian acuzat că a fost implicat în schemă

Numele suspectului italian nu este indicat. Surse judiciare au precizat pentru HotNews că este vorba de Massimiliano Arena.

În dosarul nou-format, urmare a disjungerii, procurorii continuă cercetările față de Arena și alte persoane pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, respectiv de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Odată cu trimiterea în judecată, procurorii cer menținerea arestării în cazul lui Călin Georgescu și a lui Ioan Russen, precum și a măsurilor asiguratorii – sechestrul asupra vilei din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu și asupra conturilor sale.

Dosarele lui Georgescu

Călin Georgescu mai este judecat în alte două dosare penale. Prima dată a fost trimis în judecată în iulie 2025, fiind acuzat de propagandă legionară. Dosarul se judecă în prezent la Judecătoria Sectorului 3.

În septembrie 2025, a fost trimis în judecată de Parchetul General în cel de-al doilea dosar pentru tentativă la lovitură de stat. Alături de Georgescu, au fost trimise în judecată alte 20 de persoane, între care Horațiu Potra, liderul mercenarilor români care au luptat în Congo.

Cu toții sunt acuzați de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive şi instigare publică.

Dosarul se află pe rolul Curții de Apel București. Georgescu a cerut judecătorilor să fie judecat în lipsă. Nici el, nici ceilalți inculpați din dosar nu au recunoscut acuzațiile.