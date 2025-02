Călin Georgescu a primit mai multe tranșe de bani de la Horațiu Potra, în anul electoral, acuză procurorii / „Cu sprijinul, continuăm ca și până acum” – interceptări din dosarul Parchetului

Parchetul General susține că mercenarul Horațiu Potra și angajați ai săi s-au întâlnit constant cu Călin Georgescu, anul trecut, pentru a-i da diferite sume de bani, scrie G4Media. Procurorii au interceptat mai multe discuții între cei doi și spun că acestea „evidențiază indiciile remiterii pe perioada campaniei electorale” a unor sume de bani, în condițiile în care Călin Georgescu a declarat 0 cheltuieli în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2024.

Conform unor surse judiciare citate de G4Media, procurorii susțin că Georgescu a primit în folosință de la Potra și de la un asociat al acestuia un Mercedes GLE Coupe, închiriat, iar Potra a plătit cash câte 16.900 de lei în fiecare lună pentru închirierea mașinii.

Procurorii au interceptat mai multe discuții între Călin Georgescu și Horațiu Potra, care arată că cei doi s-au întâlit constant, pe parcursul anului trecut, iar mercenarul care a luptat în Congo i-a dat mai multe sume de bani.

„Analiza conversațiilor purtate atât de Georgescu Călin cu Potra Horațiu, cât și de Potra Horațiu cu diverse persoane din mediul său relațional (…) arată faptul că în intervalul mai – noiembrie 2024 Georgescu Călin s-a întâlnit în mod repetat cu Potra Horațiu ori cu Nedelcu Andrei, Panța Dan, Lup Andrei, pe raza municipiului București ori în județul Ilfov, natura discuțiilor purtate evidențiind că întâlnirile erau ocazionate de preluarea de către cel dintâi a unor sume de bani cash de la Potra, remise fie direct de către acesta din urmă, fie de interpușii săi”, susțin procurorii, conform G4Media.

Una dintre discuțiile redate de procurori a avut loc în 3 august 2024, când Călin Georgescu l-a contactat pe Horațiu Potra, cerându-I ajutorul pentru alegerile prezidențiale, spun procurorii:

Călin Georgescu: „Poate reușim să ne vedem la final de săptămâna viitoare. Începând de vineri după-amiaza. Alegerile sunt în 24 noiembrie. Te rog, am nevoie de sprijin până atunci”.

Horațiu Potra: „Să trăiți. Ne vedem sigur după data de vineri. Cu sprijinul, continuăm ca și până acum. Respect”.

Procurorii mai arată că, la cererea lui Călin Georgescu, în 2022 Horațiu Potra a luat legătura cu omul de afaceri Frank Timiș, căruia i-a cerut între 20 și 35 de milioane de dolari pentru a finanța campania electorală a lui Georgescu:

„Să trăiți, domnul Frank. Sper că sunteți bine sănătos. M-a contactat d-ul Calin Georgescu, acesta a fost în clubul de la Roma cu Isărescu și a fost director pe mediu la ONU. Vrea să candideze la președenția României în 2024 și caută sponsori să-l ajute. A spus că, dacă câștigă, vrea să redeschidă toate minele din România, și în special cele de aur. Zice că are deja sprijinul de la americanii care i-au facut campanie la Trump si de la cei care au negociat iesirea UK din EU.

Mi-a spus daca pot vorbi cu dumneavoastră de un sprijin. Cand mi-a spus că pentru campanie are nevoie de 20-35 milioane, mi-am permis sa-i spun ca domnul Frank are „Elefanti minieri in Africa”, nu prea vrea sa se mai implice în România. Asta spuneati dumneavoastră cândva raportat la minele din Africa (Elefanti), fata de minele din România. (…) Domnul Georgescu a spus ca poate negocia orice cu dvs, pentru că doar cu astfel de oameni ca dumneavoastră poate readuce economia Romaniei la suprafataă Oameni harnici, deștepti, credincioși, patrioți, nu slugi globaliste”.

Amintim că miercuri procurorii l-au ridicat din trafic pe Călin Georgescu și l-au dus la Parchetul General, unde acesta a fost audiat timp de aproximativ cinci ore. Instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false și iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist se numără prin acuzațiile pentru care Călin Georgescu a fost pus sub urmărire penală de către Parchetul General.

După audieri, Georgescu a fost lăsat să plece, fiind plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Joi seară, Parchetul General a anunțat că solicită arestarea preventivă pentru 21 de persoane, inculpate pentru tentativă la infracţiunea de acţiuni contra ordinii constituţionale, în dosarul în care miercuri dimineață au avut loc percheziții la apropiați ai fostului candidat la președinție Călin Georgescu. Mercenarul Horațiu Potra a fost vizat și el de perchiziții, dar el nu se află în țară, astfel că procurorii cer arestarea acestuia în lipsă.