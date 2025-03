Călin Georgescu află azi dacă scapă de controlul judiciar

Judecătoria Sectorului 1 este așteptată să se pronunțe joi în cazul plângerii depuse de Călin Georgescu împotriva măsurii controlului judiciar. El este cercetat penal pentru șase infracțiuni, inclusiv instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Primul termen al procesului a avut loc luni, când Georgescu a venit înconjurat de bodyguarzi și o mulțime de susținători, care au provocat o adevărată busculadă în fața sediului instanței, potrivit Agerpres.

Instanța a amânat atunci dezbaterile pentru miercuri, după ce avocații lui Georgescu au cerut timp pentru a studia documentele de la dosar.

Judecătoria Sectorului 1 a amânat pentru joi o decizie în cazul contestației depuse de fostul candidat la președinție.

„Sunt nevinovat. Cum am spus de fiecare dată, vă spun în continuare. E un dosar politic. Personal, am încredere în magistratul judecător. (…) Prin urmare sunt foarte încrezător în pronunțarea care va avea loc mâine”, a declarat Georgescu, miercuri, după ce a fost petrecut aproximativ 30 de minute la instanță, potrivit Realitatea Plus.

Întrebat dacă sunt probe la dosar, Georgescu a răspuns: „Este greu de spus. Avocații mei au spus foarte clar cum stau lucrurile. Una apare în presă, mai ales într-o anumită parte a presei, și alta…., n-are nicio legătură cu dosarul care este în cauză. În plus de atâta, voi avea foarte curând și alte declarații publice, inclusiv o prezentare pe un post de televiziune mâine, și prin urmare lucrurile vor fi foarte consistent verificate”.

Călin Georgescu, urmărit penal pentru șase infracțiuni

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost pus miercurea trecută sub control judiciar de procurorii de la Parchetul General pe o perioadă de 60 de zile, el având mai multe interdicții, printre care să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare, și nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Georgescu este urmărit penal pentru săvârșirea a șase infracțiuni, cea mai gravă fiind cea de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată.

Fostul candidat la președinție este acuzat că a pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, după ce Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor pentru cea mai înaltă funcție în stat.