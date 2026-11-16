Călin Georgescu, din nou în fața instanței. Decizia magistraților care îl poate transfera în penitenciar

Călin Georgescu va fi adus luni dimineaţa la Tribunalul Ilfov, unde instanța va analiza dacă se impune ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale să rămână în arest preventiv, în dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 12 noiembrie în acest dosar, alături de Ionel Rusen.

Procurorii DIICOT acuză că Georgscu este „liderul grupului infracțional” și cer să fie menținută măsura arestării preventive și în cazul lui, și în cazul lui Rusen.

Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, la Arestul Central al Poliției Capitalei.

Potrivit procedurii, inculpații stau în arest doar cât se află în faza de urmărire penală. Odată cu trimiterea dosarului în judecată, ei sunt mutați în penitenciarele arondate.

Astfel, în cazul în care Georgescu va rămâne în arest preventiv, atunci el va fi transferat la penitenciarul Rahova.

Tribunalul Bucureşti a decis, pe 9 noiembrie, să înlocuiască arestul preventiv al lui Călin Georgescu, cu arestul la domiciliu. Hotârărea nu este definitivă, ea putând fi atacată la Curtea de Apel București, astfel că Georgescu rămâne după gratii până când această instanță va lua o hotărâre.

Acuzațiile din dosarul de înșelăciune

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu e acuzat că i-a recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul lui, i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Călin Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Dosarele lui Georgescu

Călin Georgescu mai are alte patru dosare deschise pe numele lui, dintre care două au fost trimise în judecată de către procurori.

Prima dată a fost trimis în judecată în iulie 2025, fiind acuzat de propagandă legionară. Dosarul se judecă în prezent la Judecătoria Sectorului 3.

În septembrie 2025, a fost trimis în judecată de Parchetul General în cel de-al doilea dosar pentru tentativă la lovitură de stat. Alături de Georgescu, au fost trimise în judecată alte 20 de persoane, între care Horațiu Potra, liderul mercenarilor români care au luptat în Congo.

Cu toții sunt acuzați de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive şi instigare publică.

Dosarul se află pe rolul Curții de Apel București. Georgescu a cerut judecătorilor să fie judecat în lipsă. Nici el, nici ceilalți inculpați din dosar nu au recunoscut acuzațiile.