Călin Georgescu, după ce a anunțat că se retrage din viața politică: „Nu te predai. Nu există altă cale” / Mesaj pentru „trădători”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a venit luni seară cu o serie de noi precizări despre retragerea sa din viața publică, anunțată în luna mai, sugerând că urmează o etapă de repoziționare în privința acestei chestiuni.

„Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Nu te predai. Vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenție și acționezi. Nu există altă cale”, a declarat Georgescu, în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, de la Gândul.ro.

„Nu m-am uitat cu ură înainte la adversari, ci înapoi cu iubire la poporul român care suferă. Această suferință te întristează, dar te și mobilizează. (…) M-a interesat România care creează, nu România care cerșește”, a mai afirmat Călin Georgescu, care a dat de înțeles că intenționează că își păstraze o poziție neutră.

El a transmis și un mesaj către contestatarii săi.

„Aș vrea să le mulțumesc celor care m-au trădat pentru că m-au întărit. Este foarte frumos când se curăță lucrurile în jurul tău și ai doar o mână de prieteni sau o mână de viteji, în cazul meu, de care sunt foarte onorat și foarte mândru”, a spus el.

Întrebat dacă printre cei care l-au trădat se află și persoane apropiate, Georgescu a răspuns: „Da, am fost trădat de oameni foarte apropiați”.

„Dacă m-a durut? Nu, nu m-a durut trădarea. M-a bucurat. (…) Era musai să se întâmple. Pentru întreaga societate română. E foarte important ce s-a întâmplat”, a adăugat fostul candidat la prezidențiale.

„Toată cheia a fost deconspirarea faptului că ei nu au nicio legătură cu Dumnezeu. (…) Toate aceste atacuri au însemnătatea lor. (…) Le mulțumesc celor care m-au trădat – m-au întărit; celor care m-au jignit – m-au înălțat; și celor care m-au lovit – m-au ridicat”, a mai declarat el.

Pe 26 mai, Călin Georgescu afirma, într-un mesaj video pe Facebook, că își concentrează „acum toată atenția și energia asupra familiei” sale, despre care a spus că „are nevoie de liniște și mai ales de sănătate după această perioadă intensă și tumultuoasă”.

„Alegerile pentru funcția de Președinte al României din 2025 s-au încheiat. Odată cu acestea, am ales să închei și implicarea mea activă în procesul politic, considerând că această etapă a mișcării suveraniste s-a încheiat din punctul meu de vedere. Vreau să subliniez că această alegere este una personală și nu implică nicio judecată asupra celor care continuă să susțină această cauză. Aleg să fiu, de acum înainte, un observator pasiv al vieții publice și sociale. Nu este o renunțare, ci o alegere responsabilă, făcută cu respect față de popor și cu înțelegere față de situația actuală”, a mai afirmat, la acel moment, Georgescu.

„Îmi concentrez acum toată atenția și energia asupra familiei mele, care are nevoie de liniște și mai ales de sănătate după această perioadă intensă și tumultuoasă. Aleg să rămân în afara oricărei structuri de partid. Nu fac parte din niciun partid politic, parlamentar sau neparlamentar, și nu sunt afiliat politic în niciun fel. Aleg să îmi păstrez o poziție neutră și echidistantă, fără apartenențe politice. Nu doresc să ocup nicio funcție în statul român în actuala situație. Nu am intenția de a prelua conducerea vreunui partid politic și nu voi da curs unor astfel de propuneri. Nu urmăresc să creez o platformă politică și nu intenționez să înființez un partid”, a precizat Georgescu, în mesajul din primăvară.