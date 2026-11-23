Călin Georgescu a părăsit luni seară Arestul Capitalei, după ce magistrații Curții de Apel București au respins contestația procurorilor DIICOT și au decis definitiv înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

„Eu nu am fost în arest. Dumnezeu m-a născut un om liber și liber voi rămâne. Și acum, și în viața cealaltă”, a spus Georgescu la ieșirea din arest. El nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor.

Fostul candidat la prezidențiale le-a mulțumit familiei și susținătorilor care i-au fost alături în perioada detenției.

„Vreau să mulțumesc în primul rând familiei mele care a stat lângă mine în această perioadă, mulțumesc celor trei băieți ai mei care s-au purtat cu mare demnitate, mulțumesc soției mele, a cărei dârzenie, tenacitate și demnitate a făcut înconjurul lumii. Mulțumesc avocaților mei domnul Sinescu și domnul Catrinoiu pentru înalta ținută și pentru valoarea inestimabilă. Mulțumesc poporului român. Mulțumesc pentru rugăciunile voastre. M-am hrănit cu iubirea voastră și cu pâinea lacrimilor voastre. Vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc de asemenea și jurnaliștilor, puțini la număr, care au dat dovadă de o înaltă ținută morală și au apărat o cauză nobilă, nu cauza mea, ci cauza poporului român”, a declarat acesta.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale le-a mulțumit și celor pe care i-a numit „vrăjmașii” săi și persoanelor despre care a spus că l-au trădat și l-au părăsit.

„Nu în ultimul rând, aș dori să mulțumesc vrăjmașilor mei, Iudelor care au fost în jurul meu, care m-au trădat. Le mulțumesc tuturor. În sensul că m-au părăsit. În sensul că m-am apropiat foarte mult de Dumnezeu și le mulțumesc foarte mult. Eu din partea mea îi iert pe toți”, a continuat Georgescu.

El a susținut că este nevinovat și a catalogat dosarul în care este cercetat drept unul „fabricat politic”.

„Sigur că sunt nevinovat în al nu știu câtelea dosar fabricat politic. E de înțeles într-o dictatură, e firesc. Într-un stat dictatorial, a mărturisi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a mărturisi iubirea pentru poporul tău și a mărturisi pacea, desigur că sunt prigonite toate aceste lucruri și sunt pedepsite”, a spus el.

Pe tot parcursul declarațiilor, susținătorii acestuia au scandat, iar la boxe a fost difuzat imnul național.

Călin Georgescu se afla în arest preventiv din 29 septembrie. Luni, Curtea de Apel București a decis ca fostul candidat la prezidențiale să fie eliberat din Arestul Central și să petreacă următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Decizia este definitivă. Instanța i-a impus lui Călin Georgescu ca pe durata măsurii preventive a arestului la domiciliu să poarte o brățară electronică de supraveghere.