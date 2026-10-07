Călin Georgescu, sechestru și pe conturile bancare, în ziua în care se judecă contestația privind vila din Mogoșoaia

În timp ce Călin Georgescu a fost scos din Arestul Central și dus pentru a doua zi consecutiv la sediul DIICOT pentru perchezițiile informatice, procurorii au anunțat că au dispus încă o măsură asiguratorie în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale.

DIICOT a pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Georgescu, după ce puseseră sechestru şi pe vila din Mogoşoaia, scrie News.ro.

„La data de 7 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, a transmis instituția într-un comunicat de presă.

DIICOT nu a precizat ce sumă se regăsește în bănci. Potrivit unor surse judiciare citate de G4Media, ar fi vorba despre aproximativ 100.000 de euro.

Călin și Cristela Georgescu, din nou la DIICOT

Călin și Cristela Georgescu au mers miercuri dimineață la sediul DIICOT pentru a participa la perchezițiile informatice, în dosarul în care fostul prezidențiabil este acuzat că a înșelat un om de afaceri.

Tot miercuri se judecă la Tribunalul București contestația fostului candidat la președinție în care solicită ridicarea sechestrului pus pe casa din Mogoșoaia, potrvit Agerpres.

Călin Georgescu a fost arestat preventive pentru 30 de zile pe 29 septembrie. Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro.