Cristela și Călin Georgescu, din nou la DIICOT. Noi percheziţii informatice în dosarul de înşelăciune

Procurorii fac, miercuri, noi percheziţii informatice în dosarul de înşelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro în care este acuzat Călin Georgescu. Cristela Georgescu a ajuns, miercuri, la sediul DIICOT, unde urmează să fie adus și soțul acesteia.

Procedurile judiciare în dosarul de înşelăciune continuă, miercuri, cu noi percheziţii informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de la vila lui din Mogoșoaia, conform News.ro. Antena 3 CNN relatează că ar fi vorba despre 80-90 de dispozitive (tablete, telefoane și laptopuri).

Acestea au loc la sediul DIICOT, unde a ajuns deja soţia fostului candidat la alegerile prezidențiale. Şi acesta este aşteptat să ia parte la percheziţii.

Cristela Georgescu a ajuns la sediul DIICOT însoțită de bodyguard, fiind întâmpinată de mai mulți susținători.

Tot miercuri se judecă la Tribunalul București o contestație depusă de Georgescu, în care fostul candidat la alegerile prezidențiale solicită ridicarea sechestrului pus pe casa din Mogoșoaia, potrvit Agerpres.

Cristela Georgescu a stat şi marţi la DIICOT mai mult de şapte ore şi anunţa că percheziţiile vor continua în zilele următoare.

Ce a declarat Cristela Georgescu după audieri

„Am fost invitată în calitate de martor. S-a efectuat o percheziţie informatică”, a declarat, marţi, la ieşirea din sediul DIICOT, Cristela Georgescu.

Ea a reclamat „modul brutal în care s-a intrat în casă”, „modul traumatizant şi aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat”, dar şi modul în care tatăl său a fost tratat de către anchetatori.

În plus, ea vorbeşte despre „modul umilitor şi traumatizant în care Călin a fost încătuşat, ridicat din trafic, fără ca el să reprezinte un pericol”.

Soţia lui Călin Georgescu a acuzat că este „un dosar politic în cea mai pură formă a sa” și a reclamat că soţul este persecutat.

„Noi ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept şi care ne-a fost promis onest. Cu toate acestea, asistăm la o persecuţie politică şi un dosar politic în cea mai pură formă sa. Argumentele mele sunt următoarele: acuzaţiile din dosar sunt nefondate şi neadevărate. Al doilea lucru, până la ora actuală, nu am intrat în posesia dosarului, nu l-am putut studia integral. Al treilea lucru, informaţii confidenţiale, care nu au voie conform legii să ajungă publice înainte ca ele să ajungă în faţa judecătorului, au apărut pe presă înainte de a fi la judecător. Acest lucru a dat naştere la interpretări şi la corelaţii manipulătorii şi false”, a mai declarat Cristela Georgescu.

Acuzație la adresa președintelui Nicușor Dan

Aceasta acuză, de asemenea, că nu este respectată prezumţia de nevinovăţie.

„Presiunea politică făcută inclusiv de preşedintele României şi de aşa zisa opoziţie asupra, inclusiv a judecătorilor, prezintă imaginea unui om vinovat, creionat vinovat înainte să fie judecat, şi asta nu este în regulă şi indirect pune presiune pe judecători”, a mai spus ea.

Marţi, la DIICOT a fost adus şi Călin Georgescu de la Arestul Central pentru a asista la perchezițiile informatice.

Dosarul de la DIICOT

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie în dosarul de înșelăciune, după ce Curtea de Apel București a întors decizia primei instanțe, care hotărâse plasarea lui Georgescu sub control judiciar.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri din Buzău Răzvan Leu, care acuză că a fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro.

Lui Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Călin Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția. Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale, conform DIICOT.

Leu a fost convins apoi să mai transfere alți 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.