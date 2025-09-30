Călin Georgescu, termen în procesul în care este judecat pentru propagandă legionară

Călin Georgescu și susținători ai acestuia participă la un eveniment organizat cu ocazia Unirii Principatelor, la monumentul eroilor militari din Parcul Tineretului, în București, 24 ianuarie 2025. Inquam Photos / George Călin

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, are marți, 30 septembrie, primul termen în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară, după ce judecata în cauza din etapa camerei preliminare a fost amânată la începutul lunii septembrie.

Acesta este primul dosar în care a fost inculpat Georgescu, după ce în luna iulie procurorii au terminat rechizitoriul. El urmează să ajungă în fața magistraților de la Tribunalul Sectorului 1, relatează Antena 3 CNN.

Fostul pretendent la cea mai înaltă funcție în stat a fost trimis în judecată pentru infracțiunile de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Procurorii îl acuză pe Georgescu că „a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”.

Georgescu a fost pus sub control judiciar în acest dosar încă din luna februarie, măsură care a fost ulterior prelungită.

El are mai multe interdicții pe durata controlului judiciar, printre care să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare, și nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob. La prelungirea măsurii de control judiciar, Georgescu a catalogat decizia drept „un abuz total”.

Primul termen în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară a fost la 1 septembrie, însă pe fondul grevei din magistratură, procesul a fost amânat pentru 30 septembrie. Nu este clar dacă marți magistrații se vor pronunța pe validitatea rechizitoriului, având în vedere că judecătorii nu au anunțat încheierea protestului.

Georgescu va cere întoarcerea dosarului la Parchet, motivând că probele procurorilor nu sunt solide, potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este inculpat și într-un alt dosar, alături de Horațiu Potra, fiul lui și alte 20 de persoane, pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, după anularea alegerilor pentru Cotroceni din decembrie 2024.

Horațiu Potra, considerat șeful mercenarilor care plănuiau, potrivit procurorilor, să provoace haos în Capitală, fiul său și un nepot au fost arestați în Dubai și autoritățile române au început discuții pentru extrădarea lui. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a estimat că extrădarea poate dura „câteva luni”.