BREAKING Horațiu Potra și fiul său, arestați în Dubai 

Ministerul Justiției anunță că Horațiu Potra, fiul său și un nepot de-al lui Potra au fost arestați în Dubai. Autoritățile poartă acum discuții pentru extrădarea în România a celor trei.

„Astăzi, 29 septembrie, la vârful Ministerului Justiției au fost purtate discuții, prin intermediul unei videoconferințe, cu autoritățile omolog din Emiratele Arabe Unite. În cadrul acestor discuții, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., aflați pe teritoriul acestui stat, persoanele în cauză fiind și în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare”, a transmis Ministerul Justiției luni.

Ministerul Justiției vorbește despre „succesul” punerii în executare a mandatului de arestare pentru Potra, fiul și nepotul său.

„Precizăm că informații detaliate cu privire la aceste proceduri nu au putut și nu pot fi comunicate, pentru a nu aduce atingere obiectivului final, respectiv extrădarea celor 3 cetățeni români. De asemenea, în cadrul videoconferinței, s-au purtat discuții despre continuarea negocierilor pentru viitoarele tratate privind asistența judiciară internațională în materie penală și extrădarea”, conform Ministerului Justiției.

Ce spunea ministrul Justiției despre cazul Potra în urmă cu câteva zile

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercurea trecută, la Antena 3, că la acel moment autoritățile din România lucrau „împreună cu omologii din Emiratele Arabe Unite pentru a avea confirmarea măsurii preventive” față de Horațiu Potra și membrii familiei sale. Reacția venea la peste două ore și jumătate de când informația că Horațiu Potra a fost prins în Dubai fusese furnizată pe surse.

Radu Marinescu a spus, cu aceeași ocazie, că „nu există în momentul de față un tratat sau o convenție pe aceste aspecte cu Emiratele Arabe Unite, dar pe baza principiului de reciprocitate astfel de formule de cooperare judiciară sunt eficiente”.

„Pentru Ministerul Justiției, prioritar este ca formalitățile de extrădare să fie îndeplinite și orice persoană care este urmărită de statul român să fie prezentată în fața autorităților ca să răspundă pentru acuzațiile ce i se aduc”, a adăugat atunci oficialul.

Extrădarea poate dura „câteva luni de zile”

Ministrul Justiției a explicat că „principial o astfel de procedură de cooperare, care presupune decizia unei autorități judiciare din statul care pune în executare solicitarea de extrădare, ține de specificitatea procedurilor din statul respectiv”.

„Unele state au proceduri simplificate, altele au mai de durată. Din evaluarea mea, cu titlu strict teoretic, asupra procedurilor specifice pentru spațiul judiciar al Emiratelor Arabe, poate fi vorba de o perioadă, poate, de câteva luni de zile, dar, repet, luați acest lucru doar ca o evaluare pur teoretică, pentru că în mod concret acest lucru îl vom vedea după ce procedurile judiciare se vor iniția și desfășura. Noi sperăm într-o celeritate a soluționării acestei solicitări transmise de către noi și privim cu optimism derularea acestor operațiuni”, a conchis ministrul Radu Marinescu.

Potra a fost trimis în judecată acum două săptămâni, în 16 septembrie, de către Parchetul General, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și alte 20 de persoane, într-un dosar privind comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, și un alt membru al familiei, Alexandru Potra, au fugit din România la începutul anului, fiind dați în urmărire internațională. Pe numele lor au fost emise în luna februarie mandate de arestare preventivă.

Horaţiu Potra, cu mandat de arestare în lipsă, este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, instigare publică.