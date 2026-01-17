Mobilizare impresionantă: peste 2,3 milioane de dolari, strânși în 8 zile pentru Andreea, o tânără care suferă de cancer. „România a dat tot ce a avut mai bun”

În opt zile, o tânără din orașul Fălticeni a ajuns în atenția românilor cu povestea ei: suferă de o formă de cancer și tratamentul care o poate ajuta este doar în Statele Unite. În cele opt zile, a fost strânsă suma de 2,3 milioane de euro necesară. Campania a fost lansată de asociația „Aripi pe Pământ”, condusă de un polițist, și un preot din Fălticeni. Acum, cei doi au anunțat că s-a ajuns la ținta stabilită, iar Andreea poate merge către tratament.

Andreea Anița, în vârstă de 27 de ani, suferă de carcinom sanovial, o formă de cancer care afectează țesuturile moi din jurul articulațiilor. Boala a apărut în urmă cu 11 ani, timp în care Andreea a continuat să meargă la școală și să-și urmărească pasiunile, muzica și desenul. Însă cum starea ei se degrada, singura soluție rămasă era tratamentul într-un spital din Statele Unite, trament care a fost evaluat la 2,3 milioane de dolari.

În urmă cu opt zile, la Fălticeni, a fost lansată o campanie pentru a o ajuta. „Pe un grup de Whatsapp cu peste 640 de persoane s-a dezbătut în urmă cu aproximativ 12 zile, pentru prima dată, posibilitatea de a ne arunca în una din cele mai grele și costisitoare campanii umanitare existente în România“, spune preotul Alexandru Lungu, într-un mesaj pe Facebook.

„A fost înfiată la propriu de o țară întreagă”

El a fost unul dintre cei care au făcut cunoscută povestea Andreei. Alături de el, a mai fost Asociația „Aripi pe Pământ”, fondată de către un polițist din Brașov, Daniel Ceclan, împreună cu Laura-Mihaela Căprioru, pentru ajutorarea copiilor cu nevoie speciale (autism, sindromul Down) și a celor cu cancer.

Iar apoi, s-a alăturat județul Suceava. Au urmat români din toate colțurile țării.

„În doar câteva zile Andreea a fost înfiată la propriu de o țară întreagă, ca și când nimic altceva din jurul nostru nu ar conta mai mult decât viața ei contra timp. De pe 2 pagini de socializare, a mea și a lui Dani Cek (Daniel Ceclan – n.red.), s-a creat un tsunami de amploare, așa încât în doar 24 de ore, povestea Andreei era deja pe buzele tuturor oamenilor. Mobilizarea fantastică nu s-a desfășurat doar în spațiul virtual. Amploarea campaniei s-a resimțit mai ales în epicentrul vietii Andreei, în orașul ei de baștină, Fălticeni. Preț de o săptămână Fălticeniul a devenit capitala binelui. De la simplii oameni, până la instituții, școli, grădinițe, farmacii, afaceri locale mici și mari, totul a îmbrăcat chipul Andreei. Iar de acolo s-a contaminat Suceava și restul României, de aici și de peste hotare”, a mai scris preotul în mesajul său de pe Facebook.

„Andreea a luptat, luptă și va continua să o facă”

După strângerea banilor, Andreea Anița va merge în Statele Unite unde va fi supusă primei terapii celulare aprobate pentru tratarea acestei forme de cancer, Tecelra. Tratamentul folosește propriile celule imunitare ale pacientului, modificate genetic, pentru a recunoaște și a ataca selectiv celulele de sarcom sinovial.

„În una din multele noastre discuții, am întrebat-o pe Andreea ce o ajută să meargă înainte, peste toate aceste hopuri nedrepte pe care viața i le-a pus înainte. Răspunsul ei este pe cât de simplist în aparență și lipsit de farduri, pe atât de real și uman: Dorința de a nu îi lăsa pe ceilalți din familie să sufere, dacă ea și-ar abandona lupta. Andreea a luptat, luptă și va continua să o facă pentru a nu îi abandona pe cei dragi. O lecție extrem de importantă a zilelor noastre”, a scris preotul Alexandru Lungu, în mesajul de pe Facebook.

„România a dat tot ce a avut mai bun pentru Andreea, iar pentru asta nu pot decât să-mi scot simbolic pălăria”, a conchis Alexandru Lungu.

„Cât de buni putem fi”

Succesul campaniei a fost consemnat și pe pagina de Facebook a lui Daniel Ceclan. „Ceea ce suferința ta a reușit în opt zile n-a reușit nimeni: să facă dintr-o țară întreagă un scut în jurul tău. Sper ca exemplul tău să dăinuie, să inspire bunătatea și solidaritatea, să arate cât de buni putem fi. Îți mulțumesc pentru tot ce am trăit împreună în aceste 8 zile. Și îți promit că, dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face-o fără nicio ezitare, fără să stau pe gânduri! Sus inima! Românii te-au salvat!”, a scris președintele Asociației „Aripi pe Pământ”.