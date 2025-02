Campionii aleg Liziera de Lac: iată trei motive pentru care ar trebui să te muți și tu în ansamblul premium din Estul Bucureștiului

David Popovici a visat mereu la acel sentiment de libertate, de care te poți bucura atunci când locuiești într-o casă, aproape de natură. La Liziera de Lac, a regăsit liniștea serilor de vară și bucuria copiilor care se plimbă cu bicicletele sau pur și simplu aleargă într-un spațiu sigur, cu acces securizat, datorită comunității de tip gated, ce oferă părinților siguranța că cei mici se pot juca liber, într-un mediu protejat, înconjurat de natură și aer curat.

„Liziera de Lac are un farmec aparte. Din momentul în care intri pe drumul de acces, construit integral de dezvoltator, și până pășești în propria ta casă, te lași cuprins de liniștea locului. Deși locuiesc la doar 40 de minute de centrul Bucureștiului, am găsit aici un spațiu care îmi oferă toate facilitățile de care am nevoie: sală de fitness, piscină, terenuri de baschet și tenis, un spațiu de coworking ideal pentru studiu, dar și socializare”, adaugă David Popovici

Liziera de Lac, proiectul modern care redefinește standardele de confort și sustenabilitate prin intermediul unui mix de facilități

Construite la cele mai înalte standarde de calitate, cu arhitectură modernă, inspirată din stilul scandinav, și finisaje premium care garantează confortul rezidenților, casele oferă un design funcțional, luminos și eficient din punct de vedere energetic. Fiecare detaliu a fost atent planificat pentru a crea un spațiu care să răspundă nevoilor unei vieți contemporane, păstrând în același timp armonia cu natura. În plus, materialele utilizate și soluțiile tehnice integrate asigură durabilitatea construcțiilor. Însă, la Liziera de Lac confortul nu se oprește la ușa casei. Proiectul pune la dispoziție facilități de top, inclusiv un spațiu recreațional cu piscină semiolimpică, terenuri de baschet și tenis, locuri de joacă pentru copii, piste pentru biciclete, grădiniță sau zone de promenadă. Mai mult, rezidenții beneficiază și de un centru educațional, în cadrul clădirii AGORA, care oferă un spațiu de coworking, o sală de fitness și o cafenea, toate contribuind la un stil de viață activ și conectat.

”La Liebrecht & wooD, vedem arhitectura și dezvoltarea urbană nu doar ca pe un proces tehnic de construire, ci ca pe o artă de a modela spații care inspiră, aduc oamenii împreună și creează valoare durabilă pentru comunități. Pentru noi, fiecare proiect este o oportunitate de a contribui la o viziune mai amplă. Filosofia noastră este clădită pe trei piloni fundamentali: inovația, ca motor al progresului, sustenabilitatea, ca angajament față de viitor, și respectul față de comunitate. Liebrecht & wooD nu construiește doar clădiri, ci contribuie la dezvoltarea unor zone care aduc valoare pe termen lung, inspirând generațiile de azi și de mâine să trăiască și să lucreze în spații moderne, unde confortul și liniștea naturii se îmbină cu facilitățile unui stil de viață contemporan”, a accentuat Patrick Van Den Bossche, Founder & Managing Director of Liebrecht & wooD.

Investiție sigură, în cadrul unui proiect dezvoltat de Liebrecht & wooD, companie cu peste trei decenii de excelență în dezvoltarea de locuințe premium

Cu experiență de peste 30 de ani pe piața din Polonia și cu proiecte dezvoltate de mai bine de două decenii în România, Liebrecht & wooD, dezvoltatorul ansamblului Liziera de Lac, proiectul emblematic din estul Bucureștiului, oferă soluții integrate care asigură nu doar succesul proiectelor în faza de execuție, ci și valoarea lor pe termen lung. Astfel, printr-un angajament ferm față de calitate, toate proiectele sunt gândite pentru a trece testul timpului, contribuind, în același timp, la bunăstarea comunităților în care sunt implementate.

Investiția într-o locuință din cadrul Liziera de Lac reprezintă nu doar o alegere de confort, ci și o oportunitate excelentă de a investi într-o proprietate cu un potențial semnificativ de apreciere în viitor. Infrastructura modernă, ce face legătura cu A2 printr-un drum de acces de 5 km construit de către dezvoltatorul proiectului, oferă acces facil către capitală și către importante centre comerciale din zona Pallady, inclusiv Ikea, Decathlon, Jumbo, Kaufland, Auchan sau Leroy Merlin, și către Fashion House Pallady. Mai mult, accesul la A0 și șoseaua de centură facilitează accesul către centrul Bucureștiului, proiectul fiind amplasat la 35-45 de minute de zona Unirii, în funcție de trafic.

Oază de natură și comunitate în plină dezvoltare

Liziera de Lac nu este doar o locuință, este mai degrabă un concept de viață, unde confortul modern se împletește cu liniștea naturii și siguranța unui ansamblu premium de tip gated. Aici veți găsi o comunitate în plină dezvoltare, care oferă locuitorilor săi un echilibru perfect între confort, conectivitate și natură. Fiecare detaliu al proiectului a fost gândit pentru a oferi un mediu armonios, în care familiile se pot bucura de spații verzi generoase, dar și de oportunitatea de a face parte dintr-o comunitate unită, bazată pe valori comune.

Cu peste 52% din suprafață dedicată spațiilor verzi și cu deschidere către Lacul Tătaru, Liziera de Lac este un viitor oraș în care natura domină. Înconjurat de apa albastră a lacului și de verdele intens al pădurii, ansamblul oferă un cadru ideal, unde rezidenții se pot bucura de peisaje deosebite și numeroase oportunități de recreere și relaxare.

“Am căutat mult timp un loc care să rezoneze cu valorile mele și cu stilul meu de viață – un spațiu în care să pot găsi echilibrul între pregătirea intensă pentru competiții și momentele de liniște. La Liziera de Lac am descoperit o comunitate care împărtășește aceleași valori, iar apropierea de oraș a fost esențială pentru decizia mea de a mă muta aici,” spune David, subliniind importanța unui mediu armonios pentru dezvoltarea sa continuă.

Iar dacă tot nu te-am convins, îți mai spunem doar atât – aici vei găsi prima piscină semiolimpică din România care poartă numele campionului olimpic la înot, David Popovici. Acesta nu este doar un simbol al recunoașterii performanțelor sale, este un exemplu al valorilor fundamentale ale ansamblului – excelență, respect pentru natură, încredere – , dar și o invitație pentru tine să visezi, să muncești și, de ce nu, să te antrenezi chiar aici pentru a deveni următorul campion la înot.

Te invităm să descoperi aici mai multe informați despre Liziera de Lac. De acum și tu poți fi vecin cu David Popovici!

Articol susținut de Liziera de Lac