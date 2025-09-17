Cancelarul Merz acuză „încălcarea spațiului aerian polonez și românesc de către Rusia” și anunță ce se află în spatele acestor incidente

Șeful guvernului german a reacționat după evenimentele de săptămâna trecută, când drone rusești au ajuns deasupra Poloniei și României, într-un interval de doar câteva zile, scrie Reuters.

Încălcarea spațiului aerian polonez și românesc de către Rusia face parte dintr-o tendință de lungă durată de testare a limitelor și sabotaj din partea președintelui Vladimir Putin, a declarat miercuri cancelarul german Friedrich Merz.

„Rusia dorește să destabilizeze în mod insidios societățile noastre libere”, a declarat Merz în fața camerei inferioare a parlamentului, Bundestagul, afirmând că un acord de pace în războiul din Ucraina nu poate fi încheiat în detrimentul suveranității politice și integrității teritoriale a Kievului.

„O pace dictată, o pace fără libertate, l-ar încuraja pe Putin să caute următoarea țintă”, a adăugat Merz.

O dronă a pătruns în spațiul aerian al României, în zona de nord a Dobrogei, provocând reacția Forțelor Aeriene Române, sâmbătă pe 13 septembrie. Două avioane F-16 au interceptat drona, având contact vizual și radar intermitent pe durata a aproximativ 50 de minute.

Piloții au fost autorizați să doboare ținta, dar au decis să nu deschidă focul, evaluând riscurile colaterale. În sprijinul României, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Germaniei au monitorizat zona până la ora 21:30.

Cu câteva zile înainte mai multe drone au intrat adânc pe teritoriul Poloniei, fiind urmărite de avioane poloneze și aliate. Câteva drone au fost doborâte.

Incursiunea rusească a generat reacții critice dure din partea aliaților occidentali, dar și temeri că Rusia a început să testeze tot mai intens reacția NATO.