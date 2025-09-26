Cancelarul Merz critică starea democrației în SUA. „Libertatea de exprimare este sub semnul întrebării, independența justiției este reprimată”

Cancelarul german Friedrich Merz a deplâns, vineri, declinul respectului pentru statul de drept la nivel mondial, în special în SUA, într-un mesaj neobişnuit de direct la adresa unui aliat-cheie, relatează Bloomberg, preluată de News.ro.

SUA „s-au schimbat atât de fundamental în ultimii ani, poate chiar decenii, încât regulile nu mai sunt respectate, democraţia parlamentară este sub presiune, libertatea de exprimare este pusă sub semnul întrebării, iar independenţa sistemului judiciar este reprimată”, a declarat Merz vineri, la un forum de afaceri care a avut loc la Berlin.

„Germania este pe drumul cel bun”

Fără a-l menţiona direct pe preşedintele Donald Trump sau administraţia sa, liderul german de centru-dreapta a spus că doreşte să ofere ceea ce el a numit „o evaluare realistă” a situaţiei. Merz a adăugat că nu mai este un lucru de la sine înţeles la nivel mondial că regulile şi dreptul internaţional sunt respectate.

Comentariile sale vin în contextul în care Trump remodelează radical politica SUA de la preluarea Casei Albe, în ianuarie. El a implementat o serie de noi tarife vamale împotriva multora dintre cei mai apropiaţi parteneri ai ţării, inclusiv Uniunea Europeană, a cerut în mod deschis urmărirea penală a adversarilor săi şi a mobilizat forţele de ordine federale pentru a reprima imigranţii fără documente şi protestele, în ciuda opoziţiei oficialilor aleşi la nivel local.

Preşedintele SUA s-a implicat şi în politicile interne şi disputele politice ale altor ţări, inclusiv prin criticile sale la adresa urmăririi penale a fostului lider brazilian Jair Bolsonaro şi prin recentele atacuri la adresa tranziţiei Germaniei către energia verde şi a politicilor sale în materie de migraţie.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a adoptat un ton critic similar cu cel al lui Merz, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, după ce a ascultat discursul lui Trump. „Nu m-am simţit criticat de domnul Trump”, a declarat Wadephul pentru Bloomberg TV, ca răspuns la o declaraţie dură a lui Trump care ataca politicile germane. „Germania este pe drumul cel bun, dar în Europa facem totul în propria noastră suveranitate. Avem propriile noastre idei. Aşadar, sfaturile altora nu sunt cu adevărat necesare”, a punctat şeful diplomaţiei germane.

O dispută începută de JD Vance

Declarațiile lui Merz survin după ce vicepreședintele SUA JD Vance a criticat virulent democrațiile europene în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen care a avut loc în luna februarie a acestui an.

JD Vance, i-a criticat pe liderii europeni în discursul susținut vineri la Conferința de Securitate de la Munchen și a reclamat „retragerea Europei de la câteva dintre cele mai fundamentale valori ale sale”, prin restricții asupra libertății de exprimare, reguli de moderare a conținutului online și ziduri politice de protecție împotriva partidelor radicale.

„Amenințarea care mă îngrijorează cel mai mult (este, n.r.) amenințarea din interior”, a declarat oficialul american, care a îndemnat Europa să pledeze pentru libertate.

Într-un discurs amplu, înflăcărat și plin de referiri la adresa Europei, vicepreședintele Statelor Unite i-a acuzat pe liderii continentului că și-au abandonat rădăcinile de „apărători ai democrației” din timpul Războiului Rece prin ceea ce el reclamă a fi un proces de reducere la tăcere a vocilor disidente.

El i-a acuzat pe liderii europeni că par să se ascundă „în spatele unor cuvinte urâte din era sovietică precum dezinformarea” și că „pur și simplu nu le place ideea că o persoană cu un punct de vedere alternativ ar putea exprima o altă părere”.

Nu în ultimul rând, oficialul american i-a acuzat pe liderii europeni că se tem de proprii lor alegători, inclusiv pe teme ca migrația, spunând că această situație riscă să distrugă democrația din interior prin dezamăgirea populației până la un punct în care nu va mai dori să ia parte la procesele democratice.

Pe de altă parte, JD Vance a respins orice fel de critică în privința lui Elon Musk și a presupusului său amestec în alegerile europene, afirmând că „dacă democrația americană poate supraviețui la 10 ani de dojeneală de la Greta Thunberg, puteți să supraviețuiți câtorva luni de Elon Musk”.

El a cerut să se renunțe la așa-numitele „ziduri de protecție” de pe scena politică, o aluzie la acordul partidelor germane tradiționale de a izola formațiunile de extremă dreapta, cum ar fi Alternativa pentru Germania, afirmație făcută cu nouă zile înainte ca germanii să vină la urne pentru a alege un nou Bundestag.