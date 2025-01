Când a fost vreme de primăvară pe 1 ianuarie și anii în care au venit geruri cumplite de Revelion

Ziua de 1 Ianuarie era în general foarte rece și aducea geruri, dar în ultimii patru ani au fost temperaturi ridicate la prânz, iar în 2023 au fost zeci de recorduri de căldură și temperaturi de final de aprilie. Și în 2025 prima zi din an aduce temperaturi de 14-15 grade, dar când a fost cel mai cald și el mai rece de Anul Nou?

Pe 1 ianuarie 2025 la miezul nopții, temperaturile erau cuprinse între -7 C la Poiana Stampei (jud Suceava) și +10 C la Bisoca (jud Buzău). La ora 12 erau și temperaturi de 14 grade (Pătârlagele), dar și de – 6 C (Toplița)

Diferențele de temperatură pentru ziua de 1 ianuarie pot fi uriașe pentru același loc. Minima a fost de -31,4 C în 2015 la Întorsura Buzăului, în timp ce în prima zi din 2022, minima a fost de +3,3 C în orașul din Covasna.

În ultimii patru ani au fost mereu maxime de peste 10 C la București în ziua de Anul Nou. Diferența este uriașă față de anii 80 și 90, când astfel de maxime apăreau cel mult de două ori pe deceniu. Și în 2025 este mai cald decât de obicei în câteva zone.

În acestă perioadă a anului temperaturile minime se situează în țară în general între -12 și -4 grade C, iar maximele de după prânz, între -5 și +4 grade Celsius.

Maximele zilei de 1 ianuarie 2024 au fost de +15,1 C la Mangalia, +14,5 C la Constanța, +14,3 C la Adamclisi și +14 C la Ploiești și Pătârlagele. La Toplița au fost -0,1 C la prânz, cea mai scăzută temperatură din zonele locuite.

În prima zi din 2025, minimele dimineții au fost cuprinse între -11,5 C la Poiana Stampei (jud Suceava) și +8,4 C la Bisoca (jud Buzău).

1 ianuarie 2023 – O zi ce a adus și temperaturi cu 18 grade Celsius peste normalul perioadei

Acum exact doi ani, prima zi din 2023 a rămas în istoria meteo a României prin temperaturile extraordinare înregistrate. Maximele de 20 C măsurate la stațiile meteo din zona Moldovei au fost cu 17-18 grade C peste normalul perioadei, iar la Rădăuți era depășit recordul absolut pentru luna ianuarie, care era valabil din 1949!

La miezul nopții, exact când începea anul, era extrem de cald peste tot în țară, nicăieri nu erau sub -1 grad C, iar la Râmnicu Sărat, Piatra Neamț și Târgu Neamț erau +12 C.

Minimele dimineții au fost deosebit de ridicate: +11,2 C la Piatra Neamț, +10,4 C la Săcuieni (Bihor), +9,8 C la Dumbrăvița de Codru și +9,7 la Șiria. Minima de la Piatra Neamț a fost extrem de ridicată, fiind întâlnită la jumătatea lunii mai, nu în prima zi din an. La Piatra Neamț a fost cel mai cald din țară în ultima zi din 2024: maximă de +15 grade.

Maximele din ziua de 1 ianuarie 2023 au fost fără precedent, depășind +20 C: +20,2 C au fost la Rădăuți, +20,1 la Târgu Ocna +20 C la Botoșani, +20,6 C la Curtea de Argeș, +19,7 C la Piatra Neamț și +19,6 C la Padeș, mai arată datele ANM. La multe stații meteo s-au înregistrat cele mai mari temperaturi de ianuarie.

Diferența față de temperatura normală pentru această perioadă a fost uriașă: 18 grade la Botoșani, unde de obicei maximele ating 2 grade C la început de ianuarie, nu 20 de grade!

Alte recorduri de căldură pe 1 ianuarie, de la 1979 la 2022

Maximele au fost extrem de ridicate și pe 1 ianuarie 2022: +17,4 la Stolnici (Argeș), +17,3 la Drăgășani, +16,3 C la Ploiești și +16,2 la Slatina și Pitești.

Prima zi a anului 1979 a fost și ea extrem de caldă, cu maxime de 14 C la București.

În ziua de Anul Nou din 1982 au fost +15,3 la Oravița, +14,2 C la Constanța și Târgoviște și +14 la Mangalia. La Iași au fost +11, iar la Bistrița +10,6 C.

În noaptea de 1 ianuarie a lui 1980 minima a fost +7 C grade la Mangalia, la fel și la Constanța, în primele ore din 2010 (minima nopții, 6,9 C).

În 1987 au fost +13,8 C la Calafat la prânz, iar în 1988 au fost +13,9 C la Oravița, 12 grade la Oradea și +10,6 la Satu Mare.

Cele mai reci începuturi de an din ultimii 45 de ani

Se poate observa din datele de mai jos că în acest secol au fost rare zilele de Anul Nou în care a fost ger, comparativ cu zilele foarte reci din anii 90 și mai ales din anii 80.

În prima zi din 2015 au fost -31,4 C la Întorsura Buzăului, -28,9 C la Miercurea Ciuc, -26,6 C la Brașov, -25,8 la Sibiu. Chiar și la Calafat, unde cele mai calde nopți pot aduce maxime de +10 C, au fost -22,3 C acum un deceniu. La Sulina au fost -11,2 grade, iar la Constanța -11,9 grade Celsius. La Iași au fost -21, iar la Galați, -17,9 grade C.

Pe 1 ianuarie 2013 au fost -25 C la Miercurea Ciuc.

La început de 2002 au fost -24,5 C la vf Omu, iar maxima a fost de numai -18 grade Celsius.

În prima zi din 2017 au fost -19,2 C la Miercurea Ciuc și -12,6 C la Cluj.

De Anul Nou, în 2016 au fost -22,8 C la Vf Omu și maxima a fost doar de -19,7. La Drobeta Turnu Severin au fost -10,5 C, la Deva -13,7 C, iar la Râmnicu Vâlcea, -14 C.

Pe 1 ianuarie 1999 au fost -23,2 C la Miercurea Ciuc și -16 la Sibiu.

În 1993 au fost -22,1 C la Bâlea Lac, -12 C la Călărași. La început de 1992 au fost -19,8 la Bistrița și -15,7 la Târgu Mureș.

În 1997 au fost -16 C la Botoșani, -13 grade la Oradea, iar în 2011 au fost -12 grade la Buzău.

Pentru datele din ultimii trei ani am folosit caracterizările climatologice publice de ANM și hărțile ANM.

Pentru datele istorice am folosit platformele TuTiempo, Meteociel și Infoclimat.

