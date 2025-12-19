Când AI e chiar utilă: Amazon lansează o soluție care să trimită la plimbare automat musafirii nedoriți

Amazon adaugă o nouă funcționalitate în Alexa+ care integrează o AI conversațională cu soneriile Ring pe care le produce, permițând clienților să gestioneze livrările ce le ajung la ușă, să refuze agenții de vânzări nedoriți sau să le permită membrilor familiei și prietenilor să lase un mesaj atunci când nu sunt acasă, relatează TechCrunch.

Numită Greetings, funcționalitatea ajută Ring să determine cine este vizitatorul, pe baza vestimentației, a acțiunilor și a obiectelor pe care le are asupra sa, și să răspundă în consecință. De exemplu, dacă sistemul vede o persoană în uniformă de livrator, care lasă un colet, va răspunde conform instrucțiunilor stabilite anterior de client.

Funcționalitatea vine inclusiv cu setări care permit utilizatorului să precizeze unde pot lăsa curierii pachetele. Dacă un curier are nevoie de o semnătură, Alexa îl poate întreba și când ar putea reveni, transmițând apoi mesajul proprietarului locuinței.

În plus, poate „gestiona” agenți de vânzări sau furnizori de servicii. Posesorii soneriei pot seta o instrucțiune de tipul: „Dacă cineva vine la ușă încercând să vândă ceva, anunță-l politicos că nu suntem interesați”.

Iar dacă proprietarii sunt ocupați sau nu sunt acasă, Alexa îi poate întâmpina pe prieteni sau pe membrii familiei atunci când vin în vizită și le poate cere să lase un mesaj.

Sonerii Ring într-un magazin de prezentare al Amazon de la New York, FOTO: Seth Wenig / AP / Profimedia Images

Noua funcționalitate lansată de Amazon vine după una controversată

Lansarea noii funcționalități vine după una controversată de recunoaștere facială pentru Ring, numită Familiar Faces, care permite crearea unui catalog cu fețele a până la 50 de persoane care vizitează regulat locuințele proprietarilor. Odată etichetate, aceste persoane vor fi numite în cronologia și în notificările din aplicația Ring atunci când vin în vizită.

Amazon spune că Greetings folosește descrierile video ale Ring pentru a stabili cine este subiectul principal din fața camerei în vederea generării răspunsurilor și că nu urmărește identificarea persoanei.

Funcționalitatea este compatibilă cu Ring Wired Doorbell Pro (generația a 3-a) și Ring Wired Doorbell Plus (generația a 2-a) și este disponibilă utilizatorilor abonamentului Ring Premium Plan care au activat descrierile video.

Deocamdată lansarea este doar pentru clienții Alexa+ aflați în programul Early Access din SUA și Canada.