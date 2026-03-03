Când chatbot-ul devine martor: cum o simplă conversație cu inteligența artificială poate costa 10% din cifra de afaceri

Angajatul unei companii care întreabă un chatbot „cum putem alinia prețurile cu concurentul principal fără să fim detectați?” riscă să îi ofere autorității de concurență exact proba de care aceasta are nevoie. Istoricul conversațiilor cu modelele de inteligență artificială poate fi ridicat în cadrul unei inspecții inopinate, iar conținutul acestora, interpretat ca dovadă a intenției anticoncurențiale. Consecința? Amenzi de până la 10% din cifra de afaceri a companiei.

Spre exemplu, în Statele Unite ale Americii, o instanță a decis recent că astfel de conversații nu sunt protejate de privilegiul avocat–client, iar simplul fapt că le-au fost trimise ulterior avocaților nu le transformă, retroactiv, în comunicări confidențiale.

Astfel, ceea ce poate părea un instrument de eficiență – apelul la inteligența artificială pentru oferirea de opțiuni în situații cu risc de încălcare a regulilor de concurență – poate deveni o vulnerabilitate majoră în fața investigațiilor derulate de autoritatea de concurență.

Poate o conversație cu un chatbot să coste o companie 10% din cifra sa de afaceri?

Numărul record de inspecții inopinate desfășurate de Consiliul Concurenței, așa cum reiese din bilanțul său de activitate pe 2025, reflectă intensificarea activității acesteia. Activitatea de inspecție nu se limitează la documentele clasice, putând fi verificate și ridicate orice informații stocate sau arhivate în mediul electronic, indiferent de suportul pe care se află. O excepție o constituie documentele protejate de privilegiul avocat-client (privilegiul secretului profesional).

Utilizarea modelelor de inteligență artificială, devenită rutină în activitatea profesională, poate deveni nucleul probator într-o investigație derulată de către Consiliul Concurenței, dacă istoricul acestor interacțiuni este colectat în cazul unei inspecții ca posibilă probă și analizat în corelare cu e-mailuri sau altfel de probe, putând rezulta în aplicarea unor amenzi ce pot urca până la 10% din cifra de afaceri.

Implicații pentru companiile din România

Experiența utilizării unui chatbot este, prin natura sa, conversațională, dând impresia unui dialog privat, purtat departe de ochii vigilenți ai autorităților.

Din perspectivă juridică, însă, discuția are loc prin intermediul unui terț, în baza unor termeni contractuali specifici. În lipsa unor garanții clare și a unor politici interne bine definite, aceste interacțiuni nu beneficiază, în principiu, de protecția privilegiului secretului profesional.

Riscul nu le este rezervat doar marilor jucători sau conducerii companiilor. De la grupuri multinaționale la societăți cu o poziție redusă pe piață, orice companie poate fi expusă dacă modelele de inteligență artificială sunt utilizate fără precauții și fără un ghid intern. Chiar formulări aparent simple precum „Care sunt riscurile dacă ne aliniem prețurile cu principalul competitor?” sau „Cum putem evita detectarea unei înțelegeri de împărțire a pieței?” pot constitui, în anumite condiții, probe într-o investigație.

Aceste interacțiuni pot fi interpretate ca dezvăluind intenția, nivelul de cunoaștere a riscului sau chiar existența unei strategii, chiar dacă chatbot-ul este utilizat doar pentru a genera documente sau a reformula idei.

Ce este de făcut?

În esență, internetul rămâne un spațiu public. Astfel, înainte de a folosi un chatbot, din perspectiva dreptului concurenței, trebuie aplicat un test simplu: dacă informația este curentă sau viitoare, individualizată și influențează direct comportamentul comercial (prețuri, marje, volume, liste de clienți, strategii), nu ar trebui împărtășită într-un mediu informal. Datele cu potențial impact concurențial necesită analiză atentă, în timp ce informațiile istorice, agregate sau publice sunt, în principiu, mai puțin problematice. Totodată, implementarea unei politici interne clară privind confidențialitatea datelor în interacțiunea cu modelele de inteligență artificială, susținută de programe de instruire periodică a membrilor echipei, poate reduce riscurile.

Articol semnat de Georgiana Bădescu (partner), Teodora Burduja (attorney at law), Mara Nedelcu (associate), Schoenherr și Asociații SCA

Articol susținut de Schoenherr și Asociații SCA