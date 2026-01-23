„Când găsesc semnal într-o zonă, forțele speciale intră în case și îi bat pe oameni”, spune un iranian din România / Ce i-a povestit sora lui, aflată în țara măcinată de proteste și reprimări violente

După cinci zile în care nu a mai știut nimic despre sora lui din Iran, Mehrzad Moghazehi, bucătar stabilit în România din 1991 și cetățean român, a reușit să vorbească cu sora lui, rămasă încă în țară, aproape o oră. I-a descris o viață trăită în casă, din frică, cu focuri de avertisment pe străzi, adolescenți trimiși cu arme împotriva protestatarilor și o societate care, spune el, nu mai vede ieșire: „Oamenii trăiesc fiecare zi ca pe o luptă pentru supraviețuire”.

Într-o discuție cu HotNews, Moghazehi povestește ce i-a spus sora sa despre ce se întâmplă în Iran, dar și cum interpretează el sloganurile strigate în stradă și apelurile disperate către comunitatea internațională.

Mehrzad Moghazehi este bucătar, are cetățenie română și trăiește în România din 1991, unde s-a stabilit împreună cu familia sa. Mama și fratele său locuiesc în România, iar tatăl său a murit la începutul anilor ’90. În Iran i-a rămas sora, căsătorită, care locuiește în țara din Orientul Mijlociu. HotNews nu va publica locația din motive de securitate. Ultima dată, Moghazehi a fost în Iran în urmă cu opt ani.

Mehrzad Moghazehi spune că a reușit să ia legătura cu sora sa abia după ce, pentru scurt timp, au fost permise apelurile internaționale prin telefonia mobilă.

„În perioada în care internetul nu mergea, oamenii nu mai puteau suna pe WhatsApp sau Telegram. Apoi au deschis apelurile GSM internaționale. Sunt foarte scumpe, dar toată lumea a sunat rudele din afară”, spune el.

Discuția a durat aproape o oră. Moghazehi spune că sora lui a vorbit la telefon cu el și cu ceilalți membri ai familiei aflați în România, pentru prima dată după cinci zile de lipsă totală de contact.

„Nu le permit să iasă pe stradă, ca să nu se adune. Trag focuri de avertisment”

Din ce i-a povestit sora lui, spune Moghazehi, viața de zi cu zi este dominată de frică.

„Mi-a spus că nu le permit oamenilor să iasă pe stradă, ca să nu se adune. Și chiar dacă nu ies la protest, ies să meargă undeva și se trag focuri de avertisment”, afirmă el. Potrivit relatărilor sorei sale, forțele de securitate patrulează cartierele și intervin dacă detectează surse alternative de comunicare.

„Mi-a spus că lumea mai folosește Starlink. Când găsesc semnal într-o zonă, intră în case, creează haos, bat oamenii și îi intimidează. Pe unii îi arestează”, mai spune el.

Mehrzad Moghazehi, la o manifestație în fața Ambasadei SUA din București Captură video Instagram

„Au trimis copii cu arme pe străzi”

Una dintre cele mai grave afirmații făcute de Moghazehi se referă la modul în care sunt folosiți unii tineri în reprimarea protestelor:

„Mi-a spus că unii din Garda Revoluționară Islamică și din armată au refuzat să iasă pe străzi ca să omoare iranieni. Și atunci au trimis copii de 17, 18, 19, 20 de ani, fără nicio pregătire. Le-au dat arme în mână”.

Potrivit acestuia, din ce i s-a relatat din Iran, unii dintre acești tineri se comportă ca într-un joc. „Ei cred că joacă Counter-Strike”, afirmă Moghazehi. „Am văzut video-uri în care se laudă: «am omorât cinci», «am omorât trei». Se laudă cu asta”.

„Trag cu alice. Doctorii scot ochi ca să salveze vieți”

Mehrzad Moghazehi spune că sora sa i-a povestit și despre folosirea unor muniții care provoacă răni grave, inclusiv orbire, dar și despre atacuri cu drone asupra protestatarilor:

„Mi-a spus că se trage de la distanță mică, cu muniție de tip alice, care lovește fața și corpul oamenilor, provocând răni grave, inclusiv orbire. Un medic din Iran povestea că, într-o singură zi, au ajuns la spital sute de tineri cu răni la ochi și pe tot corpul și că a fost nevoit să scoată ochi pentru a preveni infecțiile și pentru ca oamenii să poată supraviețui”.

El afirmă că sora sa i-a descris și atacuri aeriene asupra mulțimilor: „Mi-a spus că sunt drone care trec pe străzi și trag asupra protestatarilor. O dronă trece, trage tot ce are și omoară oameni. Așa apar, dintr-odată, zeci sau sute de victime”.

Moghazehi spune că sora lui i-a vorbit și despre dificultatea celor răniți în proteste de a primi îngrijiri medicale.

„Mi-a spus că spitalele primesc cu prioritate oameni din structurile de securitate, iar civilii sunt refuzați sau trimiși acasă. Mulți încearcă să se trateze pe ascuns, prin case”, afirmă el.

„Dacă regimul nu cade, ne măcelărește pe toți”

Întrebat cum își trăiește sora sa viața în aceste zile, răspunsul lui Moghazehi este scurt și direct. „Stă în casă. Asta mi-a spus. «Nu mai avem chef de nimic. Suntem foarte speriați.»”

Temerea principală, spune el, este legată de ce urmează. „Întrebarea ei a fost: «Ce se întâmplă dacă regimul ăsta nu cade? O să ne măcelărească pe toți.»”

Moghazehi afirmă că sora sa i-a vorbit despre arestări și despre violențe: „Mi-a spus că au fost arestați foarte mulți oameni și că au fost omorâți oameni. Noi știm că e un regim sângeros (…) Din ce ne spun cei din interior, oamenii trăiesc fiecare zi ca pe o luptă pentru supraviețuire”.

„De ce comunitatea internațională nu intervine?”

Un alt lucru care revine constant în discuțiile cu cei din Iran este „sentimentul de abandon”, mai povestește bărbatul. „Uimirea este că comunitatea internațională nu intervine. Oamenii se întreabă de ce, în alte conflicte, lumea reacționează imediat, iar aici au fost zile întregi fără internet, fără nicio cale de comunicare”, afirmă Moghazehi.

El spune că diaspora încearcă să rămână conectată cu realitatea din Iran prin canale informale de social media: „Avem oameni de încredere, artiști, tineri care filmează și trimit ce se întâmplă. Așa vedem”.

Moghazehi vorbește și despre sloganurile strigate în timpul protestelor. „Oamenii strigă «Reza Pahlavi» și «Trăiască regele»”, afirmă el.

Numele invocat este cel al lui Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, Mohammad Reza Shah Pahlavi, înlăturat de la putere în 1979, când Iranul a devenit republică islamică.

Moghazehi explică faptul că, în discursul susținătorilor monarhiei, există un argument legat de modul în care s-a încheiat domnia ultimului șah. „Ultimul șah nu a abdicat formal, ci a părăsit țara pentru a evita vărsarea de sânge. De aceea, linia monarhică nu a fost încheiată printr-un act oficial”, susține el.

Pentru o parte dintre protestatari, monarhia este văzută ca o alternativă simbolică la regimul religios: „Oamenii vor să arate că există o alternativă. Nu e vorba doar de o persoană”.

El mai spune că societatea iraniană este profund divizată și că monarhia rămâne însă un subiect extrem de controversat: „Se vorbește despre un plan în etape: căderea regimului, o perioadă de tranziție și apoi un referendum în care oamenii să aleagă ce formă de guvernare vor”.

Un apel către români

Stabilit în România din 1991, Moghazehi spune că a participat și a ajutat la organizarea unor proteste ale diasporei iraniene, inclusiv în fața Ambasadei SUA la București: „La acțiunea de astăzi, cerința a fost clară: să intervină Statele Unite. Am văzut și din Iran video-uri în care oamenii spun: «Mr. President, help us. They are killing us”, afirmă el.

La finalul discuției, Moghazehi spune că mesajul său către români este unul simplu: „Aș dori ca poporul român să fie alături de noi, în acțiunile noastre din România. Mulți români vin la proteste și ne susțin”.