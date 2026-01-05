Când pică Paștele, Crăciunul și celelalte mari sărbători în acest an. Calendar ortodox 2026 și romano-catolic
Crăciunul a trecut, la fel și sârbătoarea de Sfântul Vasile, dar sărbătorile religioase alui anului 2026 abia încep. Hotnews vă prezinta când pică în 2026 marile sărbători din calendarul ortodox, dar și din cel romano-catolic/
Calendar Creștin- Ortodox. Paște 2026
30 ianuarie, vineri – Sfinții Trei Ierarhi
2 februarie, luni – Întâmpinarea Domnului
25 martie, miercuri – Buna Vestire – dezlegare la pește
5 aprilie – Floriile ortodoxe
11 aprilie, sâmbăta – Coborarea la iad a Mântuitorului;
12 aprilie – Paștele ortodox
13 aprilie, luni – Darul Învierii; Intrarea Domnului în Ierusalim
17 aprilie, vineri – Izvorul Tămăduirii
23 aprilie, joi – Sfântul Gheorghe
21 mai, joi – Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor; Sfinții Împărați Constantin și Elena
31 mai – Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile)
1 iunie, luni – Lunea Sfântului Duh
7 iunie, duminică – Lăsata Secului pt sfinții Petru și Pavel
24 iunie, miercuri – Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul
Calendar creștin-ortodox 2026
29 iunie, luni – Sfinții Apostoli Petru și Pavel
20 iulie, luni – Sf. Ilie
6 august, joi – Schimbarea la Față a Domnului (dezlegare la pește)
15 august, sâmbătă – Adormirea Maicii Domnului
29 august, sâmbătă – Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul
1 septembrie, marți – Sfântul Dionisie Exiguul; Începutul anului bisericesc
8 septembrie, marți – Nașterea Maicii Domnului
14 septembrie, luni – Înălțarea Sfintei Cruci
1 octombrie, joi – Acoperământul Maicii Domnului
14 octombrie, miercuri – Sfânta Cuvioasă Parascheva
26 octombrie, luni – Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
27 octombrie, marți – Sfântul Dimitrie Basarabov
8 noiembrie, duminica – Soborul Sfinților Mihail și Gavriil
21 noiembrie, sâmbăta – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
Calendar creștin-ortodox 2026. Când pică Crăciunul în 2026
30 noiembrie, luni – Sfântul Apostol Andrei
6 decembrie, duminicâ – Sfântul Nicolae
25 decembrie, vineri – Crăciunul, Nașterea Domnului
26 decembrie, sâmbătă – Soborul Maicii Domnului
27 decembrie, duminică – Sfântul Ștefan
Calendar romano-catolic 2026
6 ianuarie, miercuri – Epifania Domnului
11 ianuarie, duminică – Botezul Domnului
19 martie, joi – Sfântul Iosif
29 martie – Floriile
Când pică Paștele catolic în 2026
5 aprilie – Paștele romano-catolic
14 mai, joi – Înălțarea Domnului
24 mai, duminica – Coborârea Sfântului Duh
31 mai, duminica – Preasfânta Treime
4 iunie, joia – Trupul și sângele Domnului
29 iunie – Sfinții Petru și Paul
15 august, sâmbăta – Adormirea Maicii Domnului
1 noiembrie, duminica – Toți Sfinții
22 noiembrie – Cristos, regele Universului
8 decembrie, marți – Neprihănita zămislire
25 decembrie, Crăciunul
27 decembrie – Sfânta familie