Când pică Paștele, Crăciunul și celelalte mari sărbători în acest an. Calendar ortodox 2026 și romano-catolic

Crăciunul a trecut, la fel și sârbătoarea de Sfântul Vasile, dar sărbătorile religioase alui anului 2026 abia încep. Hotnews vă prezinta când pică în 2026 marile sărbători din calendarul ortodox, dar și din cel romano-catolic/

Calendar Creștin- Ortodox. Paște 2026

30 ianuarie, vineri – Sfinții Trei Ierarhi

2 februarie, luni – Întâmpinarea Domnului

25 martie, miercuri – Buna Vestire – dezlegare la pește

5 aprilie – Floriile ortodoxe

11 aprilie, sâmbăta – Coborarea la iad a Mântuitorului;

12 aprilie – Paștele ortodox

13 aprilie, luni – Darul Învierii; Intrarea Domnului în Ierusalim

17 aprilie, vineri – Izvorul Tămăduirii

23 aprilie, joi – Sfântul Gheorghe

21 mai, joi – Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor; Sfinții Împărați Constantin și Elena

31 mai – Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile)

1 iunie, luni – Lunea Sfântului Duh

7 iunie, duminică – Lăsata Secului pt sfinții Petru și Pavel

24 iunie, miercuri – Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

Calendar creștin-ortodox 2026

29 iunie, luni – Sfinții Apostoli Petru și Pavel

20 iulie, luni – Sf. Ilie

6 august, joi – Schimbarea la Față a Domnului (dezlegare la pește)

15 august, sâmbătă – Adormirea Maicii Domnului

29 august, sâmbătă – Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

1 septembrie, marți – Sfântul Dionisie Exiguul; Începutul anului bisericesc

8 septembrie, marți – Nașterea Maicii Domnului

14 septembrie, luni – Înălțarea Sfintei Cruci

1 octombrie, joi – Acoperământul Maicii Domnului

14 octombrie, miercuri – Sfânta Cuvioasă Parascheva

26 octombrie, luni – Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

27 octombrie, marți – Sfântul Dimitrie Basarabov

8 noiembrie, duminica – Soborul Sfinților Mihail și Gavriil

21 noiembrie, sâmbăta – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Calendar creștin-ortodox 2026. Când pică Crăciunul în 2026

30 noiembrie, luni – Sfântul Apostol Andrei

6 decembrie, duminicâ – Sfântul Nicolae

25 decembrie, vineri – Crăciunul, Nașterea Domnului

26 decembrie, sâmbătă – Soborul Maicii Domnului

27 decembrie, duminică – Sfântul Ștefan

Calendar romano-catolic 2026

6 ianuarie, miercuri – Epifania Domnului

11 ianuarie, duminică – Botezul Domnului

19 martie, joi – Sfântul Iosif

29 martie – Floriile

Când pică Paștele catolic în 2026

5 aprilie – Paștele romano-catolic

14 mai, joi – Înălțarea Domnului

24 mai, duminica – Coborârea Sfântului Duh

31 mai, duminica – Preasfânta Treime

4 iunie, joia – Trupul și sângele Domnului

29 iunie – Sfinții Petru și Paul

15 august, sâmbăta – Adormirea Maicii Domnului

1 noiembrie, duminica – Toți Sfinții

22 noiembrie – Cristos, regele Universului

8 decembrie, marți – Neprihănita zămislire

25 decembrie, Crăciunul

27 decembrie – Sfânta familie