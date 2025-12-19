Când poate fi vizitată Catedrala Naţională. Programul de sărbători anunțat de Patriarhia Română

Catedrala Națională (sau Catedrala Mântuirii Neamului) din București, sfințită pe 26 octombrie, va fi deschisă zilnic credincioșilor care vor s-o viziteze, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, după un anumit program, anunță vineri biroul de presă al Patriarhiei Române.

„Patriarhia Română reaminteşte tuturor credincioşilor care doresc să viziteze Catedrala Naţională că aceasta va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 9:00-17:00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Astfel, în perioada sărbătorii Naşterii Domnului, a Anului Nou şi a Botezului Domnului, pelerinii şi vizitatorii din întreaga ţară şi din străinătate vor putea să viziteze şi să se închine în Catedrala Naţională”, precizează Patriarhia.

Nu se fac slujbe

Catedrala Naţională va fi deschisă în perioada menţionată doar pentru vizitare, nu şi pentru săvârşirea slujbelor liturgice, menționează Patriarhia. Slujbele vor fi săvârşite, în continuare, în Catedrala Patriarhală istorică Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Naţională va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.

Catedrala Națională a fost inaugurată oficial pe 26 octombrie, când a avut loc sfinţirea picturii. După sfințirea picturii, Catedrala Națională a fost deschisă publicului zi și noapte până în 31 octombrie inclusiv, perioadă când oamenii au putut trece prin Sfântul Altar.