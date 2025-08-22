Când poate ieși Vlad Pascu din închisoare. Miza pedepsei de zece ani, strâns legată de momentul în care poate cere liberarea condiționată 

Vlad Pascu a fost condamnat la zece ani de închisoare, pentru accidentul de la 2 Mai, când a condus drogat și a ucis doi tineri. 10 ani este limita maximă la care un condamnat poate cere eliberarea condiționată, după ce efectuează două treimi din pedeapsă.

Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, a primit pedepse maxime pentru trei dintre infracțiunile pentru care a fost judecat și pedeapsă orientată spre mediu în cazul celei de-a patra, rezultând astfel de 10 ani închisoare.

La doi ani de la accidentul în care doi tineri au murit, Vlad Pascu și-a aflat pedeapsa: 10 ani de închisoare. Curtea de Apel Constanța a respins apelurile făcute de Vlad Pascu, parchet și părțile civile și a menținut astfel decizia din primă instanță dată de Judecătoria Mangalia în ianuarie 2025.

Și procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia contestaseră condamnarea lui Vlad Pascu la 10 ani de închisoare, invocând „greșita individualizare a pedepsei pentru infracțiunea prevăzută de art.338 alin.1 Cod penal (părăsirea locului accidentului n.r.)”, potrivit hotărârii pronunțate joi de Curtea de Apel Constanța.

Procurorii au cerut o pedeapsă de 10 ani, 6 luni și 20 de zile

Parchetul a subliniat că se impune condamnarea lui Pascu la o pedeapsă orientată spre maximul prevăzut de lege, ca și în cazul celorlalte infracțiuni, ”raportat la circumstanțele reale de săvârșire a acesteia”.

Mai exact, procurorii au cerut 10 ani, 6 luni și 20 de zile de închisoare, condamnarea maximă prevăzută de lege pentru cele patru infracțiuni, după aplicarea reducerii limitelor de pedeapsă ca urmare a recunoașterii faptelor.

La stabilirea pedepselor, procurorul a solicitat instanței să aibă în vedere în vedere „condițiile și împrejurările concrete în care au fost săvârșite faptele ce relevă un grad ridicat de pericol social, respectiv faptul că inculpatul a consumat înainte de a se sui la volan patru tipuri de droguri de mare risc, sub influența cărora se afla în timp ce a lovit în plin grupul de tineri, iar după pătrunderea în plin în grupul victimelor a ales să-și continue drumul fără să anunțe autoritățile sau cel puțin personalul medical, dând dovadă de real dispreț față de valorile fundamentale umane, respectiv viața și integritatea semenilor săi”.

Pascu a cerut să fie judecat prin procedura simplificată a recunoașterii vinovăției, beneficiind astfel de o reducere a limitelor pedepselor cu o treime.

8 luni anul de detenție, în loc de 9 luni

Miza unei pedepse mai mari de zece ani, cerută de procurori, are legătură cu momentul în care Vlad Pascu poate cere liberarea condiționată.

Potrivit Codului Penal, un condamnat poate fi eliberat condiționat, pentru bună purtare în închisoare, dacă a executat cel puţin două treimi din pedepsei atunci când condamnarea sa nu depăşeşte 10 ani. Cu alte cuvinte, anul de închisoare numără 8 luni, în loc de 12.

În cazul condamnaților cu pedepse mai mari de 10 ani, fracția obligatorie pe care trebuie să o execute este de trei pătrimi din pedeapsă (9 luni anul de detenție).

Cu o pedeapsă finală de 10 ani în capăt, Vlad Pascu va putea cere eliberarea condiționată după ce va executa 80 de luni (6 ani și jumătate) din pedeapsă.

Cum a executat deja 24 de luni, Pascu va putea solicita ieșirea din închisoare pentru bună purtare peste 4 ani și jumătate. Dacă în timpul detenție va presta activități lucrative acestea vor fi transformate în zile de închisoare și va putea cere liberarea condiționată și mai devreme de finalul anului 2029.

Dacă ar fi primit pedeapsa cerută de procurori, Pascu putea cere liberarea condiționată abia după ce executa 7 ani și jumătate de închisoare.

Acest calcul a fost invocat și de tatăl lui Sebastian, unul dintre cei doi tineri uciși în accident, atunci când a criticat pedeapsa decisă de Curtea de Apel Constanța.

„Eu speram la o pedeapsă mai mare, a făcut tot posibilul din partea avocaților lui să ia până în 10 ani sau 10 ani. Pentru bună purtare, după 3 ani îl vom vedea pe străzi”, a spus la Digi24 Valentin Olariu.

De ce nu a primit pedeapsa maximă pentru fuga de la locul accidentului

Magistrații Curții de apel Constanța au considerat că sunt nefondate criticile parchetului și ale familiei legate de cuantumul pedepsei pentru părăsirea locului accidentului, subliniind în motivarea hotărârii că instanța de fond a dozat corect pedepsele, inclusiv pe cea pentru părăsirea locului accidentului.

„Curtea apreciază că nu se impune ca inculpatului să îi fie aplicată o pedeapsă diferită de cea la care s-a oprit judecătorul fondului nici pentru această infracțiune, cât timp aceasta este oricum echivalentă cu mijlocul intervalului prevăzut de lege. Contrar apărării, nu suntem în situația unei duble sancționări pentru aceleași fapte, întrucât, astfel cum am arătat anterior, stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracțiunii săvârșite și cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după mai multe criterii, respectiv natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii”, menționează magistrații Curții de Apel Constanța în motivarea hotărârii pronunțate joi.

Instanța de apel subliniază că a avut în vedere în favoarea lui Vlad Pascu că „s-a conformat organelor de poliție/jandarmi de îndată ce a fost somat acustic și vizual, fără a opune vreo opoziție și fără ca, ulterior, să se sustragă cercetărilor”.