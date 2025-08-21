Părinții victimelor de la 2 Mai, după condamnarea definitivă a lui Vlad Pascu: „O decizie sfidătoare” / „Au fost trase niște sfori”

Părinții tinerilor care au fost uciși în accidentul de la 2 Mai de acum doi ani sunt nemulțumiți de pedeapsa de 10 ani de închisoare primită de autorul accidentului, Vlad Pascu. Tatăl Robertei, tânăra ucisă în urma impactului, a declarat, într-o intervenție la Digi24, că decizia definitivă a instanței este una „sfidătoare”.

Cătălin Dragomir, tatăl Robertei, a spus că se aștepta „chiar la mai rău”, adică sentința pentru Vlad Pascu să fie mult mai mică.

„E o decizie, zic eu, sfidătoare, la durerea pe care o avem. Aici au fost trase niște sfori, de la bun început. Se știa gravitatea faptei comise de acest Vlad Pascu, Poliția a făcut tot posibilul să minimalizeze eventuala sentință, înțelegeri, denunțuri și așa mai departe. Poliția, procuratura, cei care au făcut acest caz și l-au trimis în primă instanță la Mangalia, de atunci cazul era ca și judecat”, a acuzat tatăl tinerei ucise în urma accidentului care a avut loc acum 2 ani și două zile.

„Și-au bătut joc de memoria acestor doi copii”

Cătălin Dragomir spune că Vlad Pascu „se va întâlni în câțiva ani cu părinții lui, își va continua viața, se va bucura de viață, pe când noi nu ne vom mai vedea copiii”.

„Este o durere în suflet, dar trebuie să ne concentrăm pe creșterea copiilor pe care îi mai avem. Ne așteptam să îi scadă din sentință, asta au încercat să facă avocații, la ultima ședință de la Curtea de Apel Constanța”, a mai spus bărbatul la Digi24.

Tatăl Robertei spune că nu crede că Vlad Pascu regretă accidentul.

„În România există două tipuri de legi, de judecată. Pentru o anumită clasă socială și pentru noi, oamenii normali. Acolo unde este (n. red.: Vlad Pascu) nu cred, am spus-o și alaltăieri, cu colegii dvs. am vorbit, acolo unde este niciodată un om nu se va reabilita, niciodată. Mai ales pentru că provine dintr-o familie, nu-mi cer scuze pentru asta, dintr-o familie arogantă, care și-au bătut joc de memoria acestor doi copii care nu se vor mai bucura de ce le poate oferi viața, nici Sebi, nici Roberta”, a spus Cătălin Dragomir.

„După 3 ani îl vom vedea pe străzi”

Și tatăl lui Sebastian, celălalt tânăr ucis în urma accidentului a spus că spera la o pedeapsă mai mare pentru Vlad Pascu.

„Eu speram la o pedeapsă mai mare, a făcut tot posibilul din partea avocaților lui să ia până în 10 ani sau 10 ani. Are niște facilități, că dacă ia până în 10 ani sau 10 ani, anul de pușcărie va fi 9 luni, nu 12 luni. Din acești 10 ani, 2 ani i-a făcut, se mai scad trei, deci rămân 5. Pentru bună purtare, după 3 ani îl vom vedea pe străzi”, a spus la Digi24 Valentin Olariu.

„Copiii nu ni-i aduce nimeni înapoi, îl lăsăm pe Dumnezeu să judece dacă e pedeapsa pe care a meritat-o”, a adăugat el.

Valentin Olariu a subliniat și că la locul accidentului „nu s-a întâmplat nimic, este la fel cum a fost când copiii și-au pierdut viața”.

„O să avem o discuție față în față cu primarul de acolo și ne-a promis că acum în toamnă se vor demara lucrările și se va face în sfârșit o alee pentru pietoni, ne-a promis că în locul unde Sebi și Roberta și-au pierdut viața, se va ridica o troiță în memoria copiilor noștri”, a mai spus bărbatul.

Vlad Pascu, condamnat la 10 ani de închisoare

Curtea de Apel Constanța l-a condamnat joi, 21 august, la zece ani de închisoare pe Vlad Pascu, anunță news.ro. Sentința este definitivă și a fost pronunțată la 2 ani și 2 zile de la accidentul din 2 mai când Pascu, aflat sub influența drogurilor, a lovit cu mașina un grup de tineri, iar doi au decedat.

Vlad Pascu se află în prezent în arest preventiv de doi ani de zile, fiind încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă.

Curtea de Apel Constanța a respins joi apelurile făcute de Vlad Pascu, parchet și părțile civile și a menținut astfel decizia din primă instanță dată de Judecătoria Mangalia în ianuarie 2025.