Când se ridică limita de 100 mililitri la bagajul de mână pe Aeroportul Otopeni. Până atunci, călătorii observă alte mici modificări

Pasagerii care vor pleca de pe aeroportul Henri Coandă vor putea păstra în curând în bagajul de mână și recipiente mai mari de 100 ml. Aeroportul face pregătiri pentru a aplica noile reguli UE privind lichidele ce pot fi duse în avion, sunt instalate scannere noi la controlul de securitate și vor mai trebui făcute modificări hardware și apoi teste. Între timp, unii pasageri care trec pe la verificări în Otopeni au observat luni alte modificări.

Oficialii C.N. Aeroporturi București au spus, într-un răspuns trimis către HotNews.ro, că ridicarea acestor restricții legate de prezența lichidelor în bagajele de mână va avea loc cel târziu în primele trei luni din 2026. În două etape se petrece procesul de instalare și punere în funcțiune a echipamentelor, iar restricțiile vor dispărea doar în momentul în care vor fi puse în funcțiune toate scanerele ce trebuie livrate.

Publicația Boarding Pass a scris că la aeroportul Henri Coandă au început să fie schimbate scanerele pentru bagaje de cabină de la punctele de control de securitate. Până în dimineața zilei de sâmbătă fuseseră schimbate patru scanere, iar altele urmează să fie schimbate în perioada imediat următoare, mai scrie publicația citată.

SRI explica într-o postare că restricțiile vor putea fi ridicate doar după ce pe noile scanere va fi instalat un nou algoritm de detecție și apoi se vor face teste, pentru a vedea dacă aparatele respectă regulile europene. Aceste reguli se vor schimba în toată Uniunea Europeană.

De ce pot fi relaxate aceste reguli? Deoarece noile scanere permit o detecție mult mai avansată și sigură a lichidelor, cu condiția ca aparatele să fie testate și să funcționeze corespunzător.

Regula din prezent există din cauză că echipamentele tradiționale de control, precum aparatele cu raze X, nu pot detecta eficient explozibilii lichizi. Despre regulile privind lichidele în avion puteți citi pe larg aici.

Lichidele (așa-numitele LAGs – lichide, aerosoli și geluri) includ paste, loțiuni, creme, amestecuri de lichide/solide, recipiente sub presiune și geluri. În prezent, în cabina avionului sunt permise lichide ambalate în recipiente individuale cu capacitatea de maxim 100 ml și toate trebuie să fie într-o singură pungă de plastic transparentă și resigilabilă. Volumul pungii trebuie să fie de maxim 1 litru.

Ce spune C.N. Aeroporturi București

„Procesul de livrare, instalare și punere în funcțiune a echipamentelor în cauză (EDS CB C3) se desfășoară în două etape (două loturi: un lot pentru Terminalul Plecări Extindere, respectiv un lot pentru Terminalul Plecări), progresiv, astfel încât operațiunile circumscrise înlocuirii echipamentelor existente cu cele noi să nu impacteze capacitatea de procesare a pasagerilor și bagajelor de cabină ale acestora.

Menționăm faptul că ridicarea restricțiilor asociate procesării LAGs este condiționată de finalizarea operațiunilor de instalare și punere în funcțiune a tuturor echipamentelor ce fac obiectul livrării.

Conform graficului de implementare a proiectului, finalizarea respectivelor operațiuni se va produce cel mai târziu în trimestrul I al anului 2026”.

Ce spune SRI

„Recertificarea, la nivel european, a unui model de echipament de control de securitate utilizat și în aeroporturi din România a creat premisele ridicării restricțiilor privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAGs) în bagajul de mână.

Transportul LAGs în recipiente cu o capacitate de până la doi litri va fi însă posibil doar după instalarea noului algoritm de detecție certificat, integrarea sa în cerințele hardware în baza cărora s-a realizat certificarea și parcurgerea etapelor de testare în vederea acceptanței conform reglementărilor europene.

Totodată, precizăm că ridicarea restricțiilor va fi posibilă exclusiv în aeroporturile din România care dispun de echipamentele recertificate și complet actualizate”.

Ce au observat pasagerii

Odată cu instalarea noilor scannere, o parte dintre pasagerii care au trecut luni dimineața prin verificările de securitate în Aeroportul Henri Coandă au observat câteva modificări la verificarea bagajelor cu noile scannere. Unii au fost rugați să nu-și mai scoată laptopurile din rucsac, în timp ce alții au avut voie să treacă la fel cu lichidele (în limită recipientelor de câte 100 ml).

În acest moment, nu există o informare oficială însă pe acest subiect.

La Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj, călătorii nu mai trebuie să scoată nimic din bagajele de mână de mai multă vreme.