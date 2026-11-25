Vremea se răcește și mai tare în Capitală, iar spre finalul săptămânii sunt anunțate primele ninsori din acest sezon, a anunțat miercuri directoarea ANM, Elena Mateescu, la Digi24.

Precipitații vor cuprinde spre finalul săptămânii cea mai mare parte a țării, la început sub formă de ploi, apoi lapoviță și ninsoare, potrivit prognozei emise miercuri de meteorologi. Ninsori sunt așteptate mai ales în Oltenia, Muntenia, Moldova și Transilvania.

Ninsori sunt anunțate și la București.

„Este posibil ca pentru următoarele zile, mai ales la finalul săptămânii, sâmbătă, ca în Capitală, precipitațiile sub formă de ploaie să se transforme în ninsoare, posibil și cu depunere de strat de zăpadă”, a anunțat Elena Mateescu, directoarea generală a ANM, la Digi24.

Potrivit șefei ANM, maxima zilei de sâmbătă, 28 noiembrie, în Capitală, va fi 2–3 grade, minimele destul de coborâte, negative.

„Noaptea de sâmbătă spre duminică, -5, – 4 grade și vânt cu intensificări la rafală de 50–60 km/h, context în care cu siguranță senzația de frig va putea fi mult accentuată”, a spus Mateescu.

Strat de zăpadă nu doar la munte

Mateesc a spus că în următoarele zile, vorbim „de o probabilitate ridicată ca precipitațiile să fie în extindere în cea mai mare parte a țării”:

„Astfel încât cantitățile de apă să fie cuprinse între 10–15 litri pe metru pătrat, în zona montană înaltă peste 15–20 litri pe metru pătrat, iar la altitudini mai mari de peste 1400 de metri să consemnăm în continuare strat de zăpadă în zona montană, cu grosimi variabile de 10–15 cm”, a spus Mateescu.

„Nu numai în zona montană înaltă este posibil să consemnăm strat de zăpadă și în următoarele zile. Acesta va putea fi de interes și în dealurile subcarpatice a Olteniei sau Munteniei, dar și în jumătatea nordică a Moldovei sau în estul Transilvaniei”, a adăugat Mateescu.