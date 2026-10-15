Când vor fi indexate pensiile și ce prevede programul de guvernare în privința salariului minim

Indexarea pensiilor începând din 2027 și elaborarea, anul viitor, a proiectului noii legi a salarizării în sectorul public se numără printre măsurile prevăzute în programul de guvernare 2026-2028 al premierului desemnat, Luca Niculescu, care propune și un pachet de sprijin pentru persoanele vulnerabile, precum și actualizarea salariului minim într-un ciclu de 12 luni.

„Începând cu 2027, asigurăm indexarea pensiilor, pentru protejarea puterii de cumpărare și respectarea contribuției celor care au muncit. Urmărim ca veniturile pensionarilor să țină pasul cu evoluția costului vieții. Fundamentăm costurile și asigurăm resursele, cu respectarea sustenabilității sistemului public de pensii și fără să periclităm traiectoria de reducere a deficitului și a datoriei publice”, scrie în documentul depus joi seară la Parlament, potrivit Agerpres.

Noua lege a salarizării

De asemenea, programul prevede elaborarea, în 2027, a proiectului noii legi a salarizării în sectorul public.

„Elaborăm în 2027, împreună cu sindicatele reprezentative și instituțiile publice, proiectul noii legi a salarizării. Corectăm prioritar inechitățile, clarificăm grilele, sporurile și protejăm drepturile legal datorate. Simulăm impactul pe familii ocupaționale înaintea consultării publice și etapizăm aplicarea în acord cu Planul fiscal-bugetar 2025-2031. Orice majorare generală este condiționată de spațiul fiscal validat de Ministerul Finanțelor”, menționează programul de guvernare.

Actualizarea salariului minim

În ceea ce privește salariul minim, documentul prevede aplicarea unui mecanism de actualizare într-un ciclu de 12 luni.

„Aplicăm mecanismul legal de actualizare a salariului minim într-un ciclu de 12 luni, pe baza datelor economice și a consultării tripartite, conform directivei europene, pentru un calendar previzibil. Continuăm Planul Național de Acțiune pentru negocierea colectivă, susținem contractele colective în instituțiile publice și bunele practici în mediul privat și publicăm anual gradul de acoperire. Consolidăm concilierea și medierea prevăzute de Legea dialogului social nr. 367/2022, cu respectarea autonomiei partenerilor sociali”, potrivit sursei citate.

Sprijin pentru plata facturilor la energie

Totodată, documentul propune includerea în bugetul pentru 2027 a unui pachet de sprijin pentru persoanele vulnerabile, în contextul creșterii prețurilor și a facturilor la energie.

„Fundamentăm și includem în bugetul pentru 2027 un pachet de solidaritate pentru persoanele și familiile afectate de creșterea prețurilor și a facturilor la energie, cu atenție pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii, familiile monoparentale, veteranii și persoanele cu dizabilități. Sprijinul este orientat după venituri și nevoi, temporar și adaptat resurselor disponibile, cu limitarea presiunilor inflaționiste și respectarea consolidării fiscale”, menționează programul de guvernare.

Pe de altă parte, programul stabilește măsuri pentru reducerea întârzierilor în soluționarea dosarelor de pensie și digitalizarea serviciilor de protecție socială.

„Publicăm, în 30 de zile de la învestire și apoi lunar, numărul dosarelor de pensie care depășesc termenul legal, reducem acest stoc cu 50% până în iunie 2027 și verificăm cel puțin 3% dintre dosarele soluționate. Operaționalizăm cuponul electronic de pensie, digitizăm arhivele Casei Naționale de Pensii Publice și finalizăm Sistemul Național Integrat de Asistență Socială, pentru acordarea online a beneficiilor și verificarea automată a eligibilității, păstrând asistența la ghișeu. Până în iunie 2027 analizăm, cu partenerii sociali, integrarea serviciilor de pensii, ocupare, protecție socială și inspecție a muncii și propunem soluția de debirocratizare, păstrând continuitatea serviciilor și competențele de inspecție”, conform programului.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a depus joi, la Parlament, lista Cabinetului pe care îl propune, aceasta fiind formată din 17 miniștri, dintre care doi sunt miniștri delegați. De asemenea, el a depus și programul de guvernare.

Audierile se vor desfășura luni și marți, iar votul în plen pentru învestire ar urma să fie dat în cursul zilei de marți după-amiază, ședința începând la ora 14.00, potrivit deciziei conducerii Parlamentului.