Când vor rămâne 10% dintre siteuri

Pe fondalul dureros al exploziei blocului din Rahova, internetul „a vuit”, preț de câteva zeci de minute, căci atât ține atenția, după ce unul dintre siteurile din România a publicat, din eroare, și întrebarea ChatGPT care generase articolul. Adică, la finalul textului, a apărut și modul în care ChatGPT se interesa ce fel de text ar dori interlocutorul său uman.

Ironice și neiertătoare, voci din breaslă sau din public au spus că așa ceva nu se face. Articolul era despre explozia blocului din Sectorul 5 al Bucureștiului.

Nu o să dau numele siteului, ca să nu contribui la „rușinarea publică” care, după mintea mea, este complet exagerată. Jurnaliștii nu au voie să folosească ChatGPT? Ba da, dar să semnaleze, să spună. De acord, aici e o discuție importantă.

Însă pretențiile la adresa redacțiilor au ajuns nesustenabile, corelativ cu mijloacele umane, financiare și tehnologice aflate la dispozițiile acestora.

În același timp, marile companii digitale dețin un monopol incompatibil cu democrația. Ele hotărăsc traficul știrilor. Ceea ce înseamnă că decid ce citiți.

Iată cum sună bucuria împărtășită într-o dimineață recentă de Tomasz Tunguz, fondatorul fondului de investiții Theory Ventures.

„Azi dimineață l-am întrebat pe Claude [AI] care sunt cele mai importante știri din domeniul tehnologiei. După câteva întrebări suplimentare despre Dreamforce de la Salesforce, căștile XR de la Samsung și veniturile TSMC, am trecut la ChatGPT Pulse. Acesta mi-a sugerat câteva noutăți despre politica ratei dobânzii a Fed. Apoi, am ascultat podcasturi prin transcrieri AI realizate de Gemini.

Toate știrile mele au fost filtrate prin AI.

Acum cincizeci de ani, majoritatea americanilor primeau știrile prin intermediul unuia dintre cele trei posturi de televiziune majore: CBS, ABC și NBC. Edward R. Murrow își încheia emisiunea de la CBS cu „Noapte bună și noroc”.

Apoi, cablul a explodat numărul de canale de la 10 la 100 și apoi la 1000, satisfăcând toate interesele posibile. Rețelele sociale au fragmentat și mai mult conversațiile. Dar AI este o forță compensatorie.

Ce se întâmplă dacă AI este noul CBS, ABC și NBC, noua mass-media?

The Economist susține că AI ucide internetul. Cine va vizita paginile web peste câțiva ani? În loc să vizităm multe linkuri, cerem AI să rezume și să prioritizeze. Scăderea traficului este reală și imediată.

O observ în comportamentul meu. Aș risca să ghicesc că vizitez 10% din site-urile web pe care le vizitam acum un an.

De ce să răsfoiesc pagini și pagini, când pot obține un răspuns la întrebarea mea, cu tot contextul relevant de pe sute de site-uri?

Rețelele s-au întors. De data aceasta, sunt probabilistice.

„Bună dimineața. Briefingul dvs. este gata”.

Sigur, alți oameni de știință sau investitori ai lumii digitale se întreabă: după ce vor rămâne în viață 10% dintre siteuri, în ce va consta Internetul?

Imaginați-vă cum atâta și atâta scrupulozitate se va exersa pe doar câteva victime sigure. E complet nesatisfăcător să dispară sacul de box al exigenței planetare.