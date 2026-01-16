Candidatul de extremă dreapta este favorit în primul tur al prezidențialelor din Portugalia de duminică, dar situația va fi probabil alta peste trei săptămâni

Campania pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din Portugalia se încheie vineri, candidatul de extremă dreapta André Ventura fiind favorit în scrutinul de duminică, un scenariu fără precedent, chiar dacă acesta are șanse foarte mici să câștige în turul al doilea, transmite AFP.

Mai multe sondaje sugerează că președintele partidului Chega („Ajunge”) va câștiga primul tur, însă acestea diferă în ceea ce privește numele candidatului cu care s-ar putea confrunta pe 8 februarie, în turul care va decide cine va fi succesorul actualului președinte conservator Marcelo Rebelo de Sousa.

Unele sondaje prevăd o confruntare între Ventura și socialistul Antonio José Seguro, altele între Ventura și Luis Marques Mendes, candidatul susținut de guvernul de dreapta al prim-ministrului Luis Montenegro.

Dintre cei 11 candidați (un număr record), alți doi candidați au șanse să se califice pentru turul al doilea: fostul amiral în rezervă Henrique Gouveia e Melo, care a condus campania de vaccinare împotriva Covid-19, și eurodeputatul liberal Joao Cotrim Figueiredo.

Partidul „Ajunge” crește de ani buni

Indiferent cine va fi contracandidatul lui Ventura, intrarea sa în turul al doilea al alegerilor ar fi o nouă etapă importantă în ascensiunea sa rapidă după fondarea partidului Chega în 2019.

Centrată clar pe personalitatea liderului său, această formațiune a obținut 22,8% din voturi și 60 de deputați la alegerile legislative din luna mai a anului trecut, depășind Partidul Socialist ca principal partid de opoziție.

Deși își afișează în mod clar ambiția de a conduce Portugalia – un rol care revine guvernului și nu președintelui, care nu are puteri executive -, Ventura a decis în cele din urmă să se lanseze în cursa prezidențială pentru a contracara amenințarea reprezentată de amiralul Gouveia e Melo, favorit multă vreme sondajelor, adoptând și el un discurs foarte critic la adresa partidelor politice tradiționale.

„André Ventura și-a depus candidatura pentru a-și păstra electoratul. Ar putea avea surpriza de a-l mări”, a comentat pentru France Presse politologul Antonio Costa Pinto, de la Institutul de Științe Sociale (ICS) al Universității din Lisabona.

Chiar dacă va fi învins în turul al doilea, rezultatul pe care îl va obține peste trei săptămâni ar putea „consolida în ochii societății portugheze ideea unei creșteri electorale a partidului Chega”, a declarat acest analist, comparând aceste alegeri cu alegerile prezidențiale franceze din 2002, când Jean-Marie Le Pen, pe atunci președinte al Frontului Național, a ajuns în turul al doilea, o premieră în acel an în Franța pentru partidul de extremă dreapta.

„Dar nu este atât de șocant, deoarece suntem în valul” care face ca extrema dreaptă să progreseze în întreaga lume, a adăugat Antonio Costa Pinto.

Complicații pentru guvernul minoritar Montenegro

În Portugalia, o consolidare a extremei drepte ar complica și mai mult situația guvernului minoritar al lui Luis Montenegro, deoarece acesta are nevoie de Chega pentru a adopta o parte din programele sale

„Alegerile sunt deschise”, a spus premierul, care s-a implicat personal în campania lui Luis Marques Mendes, în speranța de a-l face să urce în sondaje, care îl plasează la egalitate cu socialistul Antonio José Seguro, și el un candidat cu un profil clasic, care nu a încetat să-și laude experiența și moderația.

Mult timp favorit, amiralul Henrique Gouveia e Melo a suferit din cauza unei performanțe slabe în dezbaterile televizate și a dificultăților unei campanii conduse fără sprijinul unui partid.

Liberalul Joao Cotrim Figueiredo a realizat, în schimb, o campanie apreciată de observatori, dar elanul său a fost frânat de polemica stârnită de acuzațiile de hărțuire lansate de o fostă colaboratoare.

Puterea șefului statului portughez este mai ales simbolică, dar acesta poate fi chemat să joace rolul de arbitru în caz de criză și are dreptul de a dizolva Parlamentul pentru a convoca alegeri legislative.